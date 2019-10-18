Trump’ın ve Jonhson’un mektubunu karşılaştıranlara tokat gibi cevap Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsmet İnönü'ye harekat engellettiren ABD Başkanı Johnson'un ve Türkiye ile anlaşmak zorunda kalan Trump'ın küstah mektubunu kıyaslayanlara anladıkları dilden cevap verdi.

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, ABD ve Türkiye'nin Suriye konusundaki anlaşmasından rahatsız olan muhaliflerin skandal tutumu konuşuldu. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mektup yollayarak Kıbrıs harekatını engelleyen dönemin ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu kıyaslayanlara sert tepki gösteren Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

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