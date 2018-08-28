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Trump'ın uykuları kaçacak! Çin'den askeri hamle

Çin, ABD ile gerilimi arttıracak bir hamlede bulundu. Pekin yönetimi, Afganistan'a askeri eğitim kampı inşa etmeye başladığı açıkladı.

28 Ağustos 2018 Salı 20:20
Trump'ın uykuları kaçacak! Çin'den askeri hamle

Çin'in Afganistan'a terörle mücadele amacıyla askeri eğitim kampı inşa etmeye başladığı bildirildi.

"South China Morning Post" gazetesinin Çin ordusuna yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pekin yönetiminin terörle mücadele çerçevesinde Afganistan'ın Badakshan eyaletinde bulunan Wakhan Koridoru'na terörle mücadele amacıyla bir askeri kamp inşasına başladığı kaydedildi.

Afganistan'da yapımı başlanan kampın Çin'in ilk yurt dışı askeri üssünün bulunduğu Cibuti'den farklı olarak ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yakın olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) burada hem terörle mücadele yürüteceğini hem de Afgan askeri unsurların eğitimlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

BİR TABURDAN FAZLA ASKER GÖNDERİLECEK

Kampın inşasının ne zaman tamamlanacağı ve büyüklüğüne yönelik bilgi verilmeyen haberde, ÇHKO'nun en az bir tabur askeri söz konusu kampa konuşlandırmayı planlandığı belirtildi.

Kampa askerlerin yanı sıra "askeri ekipmanlar ile silahların" konuşlandırılacağı kaydedilirken, ne zaman kullanıma açılacağı belli olmayan kampın "maliyetli" ancak "değerli bir proje" olduğuna vurgu yapıldı.

Wakhan Koridoru, Çin'in batısındaki Sincan'a 350 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Afganistan'ın doğusundan Çin'in batısına dar bir koridor şeklinde uzanıyor. Ülke ayrıca, Çin'in 2013 yılında başlattığı Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde inşa edilecek altyapı yatırımlarının bulunduğu Orta Asya ülkeleri arasında yer alıyor.

Çin'in, Afganistan'a son üç yılda yaptığı askeri yardım 70 milyon doları geçti.

Pekin yönetimi, Afganistan'dan önce ilk yurt dışı askeri üssünü Hint Okyanusu'nda "insani yardım ve barış görevleri" yapacak Çin donanmasına ait gemilere askeri lojistik destek sağlama amacıyla geçen yıl Cibuti'ye kurmuştu.

Kaynaklar, Pekin yönetiminin Afrika'daki açtığı söz konusu üsse bir taburdan fazla asker gönderdiğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 20:20
  1. Ordu
  2. Çin Halk Cumhuriyeti
  3. Afganistan
  4. Pekin
  5. Çin

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