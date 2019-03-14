0553 313 94 23

Trump'ın "ulusal acil durum" kararının iptalini öngören tasarı Senato'da onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptalini öngören tasarı, Senato'da kabul edildi

14 Mart 2019 Perşembe 22:47
Trump'ın "ulusal acil durum" kararının iptalini öngören tasarı Senato'da onaylandı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptalini öngören tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 59 senatör tasarının lehinde oy kullanırken 41 senatör ise "Hayır" oyu verdi.

100 sandalyeli Senato'da 45 Demokrat'ın yanı sıra 2 bağımsız, 12 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verdi.

Geçen haftalarda da Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 245 vekil tasarı lehinde oy kullanırken 182 vekil ise "Hayır" oyu vermişti.

Tasarıda, Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" geçersiz kılınması ve Trump'ın ABD-Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için ayrılan bütçeden daha fazlasının tahsis edilmemesi öngörülüyor.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren duvar örülmesini istemesi, Kongre'deki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti, 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde 35 günlüğüne kapanmıştı.

Trump, Kongre'nin sınır güvenliği konusunda adil uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

15 Şubat'ta federal hükümet yeniden açılmış ancak istediği fonu alamayan Trump, duvarın finansmanını mümkün kılabilmek amacıyla güney sınırındaki şiddet olaylarını gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmişti.

Diğer taraftan, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile Oval Ofis'te görüşmesi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda aldığı "ulusal acil durum" kararının iptalini öngören Kongre tasarısını masasına geldiği zaman veto etmek zorunda kalacağını söylemişti.

Trump, "Sınır güvenliği konusunda aldığım karar uzmanlar tarafından yasal ve meşru görülüyor. Önüme (bunun aksi yönde) bir yasal adım gelirse muhtemelen veto etmek zorunda kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın "ulusal acil durum" kararının iptal edilmesini öngören Kongre yasa tasarısının bugün veya yarın Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

Tasarının, Trump'ın veto yetkisinden muaf olması için Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin en az üçte ikisinin oyunu alması gerekiyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 22:47
  1. ABD
  2. meksika duvarı
  3. Trump
  4. ulusal acil durum
  5. veto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" platformundan açıklama
    1. "Büyük Beşiktaş Yürüyüşü"..
    2. Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası..
    3. "Suriye'deki kriz geride dünyanın en..
    4. Yüksekova’da kar yağışı sürücülere zor..
    5. "Türkiye Sancaklı Boşnakların..
    6. "Arkadaşlarımız cepsiz ceket giydi"
    7. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    8. İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket..
    9. Erdoğan'dan 'ekonomi' mesajı: Krizler..
    10. Zihni Şahin projelerini tanıttı
    11. Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu
    12. Minik öğrencinin cevabı güldürdü:..
    13. Kuşadası’nda istihdam seferberliği..
    14. AA heyeti Pakistan medyasından..
    15. Datça’da Kocadon sevgisi
    16. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    17. Aras: "Bodrum’un anayasasını..
    18. Kuşadası’nda kardeş kent Sinaia Parkı..
    19. Göbeklitepe konferansta ele alındı
    20. Başkan adayı Dr. Ateş, Tıp Bayramında..
    21. Mehmet Kocadon Muğlalı kadınları..
    22. Gençlerden Dr Mehmet Nil Hıdır ’a..
    23. Büyük onur! Okay Yokuşlu İspanya'nın..
    24. AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı
    25. Tosun; “STS Bodrum Okul Gemisi..
    26. Elmalı kurabiye nasıl yapılır?
    27. "AK Parti'ye oy vermek Erdoğan'a güç..
    28. "Manas Üniversitesi gurur kaynağımızdır"
    29. İngiltere, Brexit için AB’den erteleme..
    30. Trump'ın "ulusal acil durum" kararının..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu