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Trump’ın tweetlerine AK Parti’den jet cevap geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerine cevap verdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:04
Trump’ın tweetlerine AK Parti’den jet cevap geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Ünal NTV canlı yayınında “Biz Trump’ın tweetlerine alıştık. Türkiye bir hukuk devleti. Onlardaki yargı da bizdeki yargı değil mi? Tabi ki de yargı kararlarına saygı duyacağız. Ve rahip ile ilgili kararı verecek olan ne Trump ne de yargı dışında hiçbir irade değil. Bizzat yargının kendisi bu konuda kararını verecek. Yargı sürecinde de bizim değerlendirme yapmamız doğru olmaz.” dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:04
  1. Mahir Ünal
  2. Donald Trump
  3. AK Parti

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  • ErdemErdem1 sa önce
    mahir usta bir daha böyle konuşursa sen dur ben cevap vereyim!
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