Trump’ın tweetlerine AK Parti’den jet cevap geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Ünal NTV canlı yayınında “Biz Trump’ın tweetlerine alıştık. Türkiye bir hukuk devleti. Onlardaki yargı da bizdeki yargı değil mi? Tabi ki de yargı kararlarına saygı duyacağız. Ve rahip ile ilgili kararı verecek olan ne Trump ne de yargı dışında hiçbir irade değil. Bizzat yargının kendisi bu konuda kararını verecek. Yargı sürecinde de bizim değerlendirme yapmamız doğru olmaz.” dedi.