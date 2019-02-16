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Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield, kıdemli bir kariyer diplomatı

Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterdiği müsteşar David Satterfield, Dışişleri Bakanlığındaki en kıdemli kariyer diplomatlardan biri olarak dikkati çekiyor

16 Şubat 2019 Cumartesi 04:50
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield, kıdemli bir kariyer diplomatı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği David Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980 yılından beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu.

Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın da Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.

Satterfield'in Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlaması için ABD Senatosunda yapılacak oylamadan geçmesi gerekecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği bildirilmişti.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 04:50
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi
  3. Beyaz Saray
  4. David Satterfield

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