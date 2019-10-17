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Trump'ın sözlerini duyan tercüman inanamadı!

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile düzenlediği basın toplantısında gaf üstüne gaf yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:03
Trump'ın sözlerini duyan tercüman inanamadı!

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni gaflara imza attı. Cumhurbaşkanı Mattarella'ya "mozarella" diyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin de "Antik Roma'ya dayandığını" söyledi. İtalyanca tercümanının söz konusu gaflar karşısındaki bakışları ise sosyal medyada gündem oldu.

Skandal sözler

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki gafları sosyal medyada gündem oldu. Mattarella'ya "mozzarella" diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise "Antik Roma'ya dayandığını" iddia ederek alay konusu oldu.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu'na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

Tercümanın bakışları olay oldu

Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:03
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella
  3. mozarella

YORUM YAZ

  • hidirhidir48 dk önce
    ABD daha dün kurulmus bir devlet... ne binlerce yili abdlilerin kökeni siralamak istesen yüzde 11 ile Almanlar geliyor... ardindan diger batili milletler... italyan varmi bilmem... roma bir italyan imparatorluguydu... dogu roma olan bizim bildigimiz Bizansda... yani abdnin kurulus yili 17. olsun bakmak gerek, lakin batililarin amerika kitasina ayak basmalari ve tarihin en büyük kiyimina imza atmalari Istanbulun fethinden sonra gerceklesmisti yanlis hatirlamiyorsam... deccal geliyor diye kacacak delik ariyorlardi adeta... sanslari varmis 1000 seneyi doldurmadan kendi Milletinden kazik yiyecek bir devlet ile mücadele etmeleri kendileri icin büyük bir sans idi...
  • kurtoğlukurtoğlu48 dk önce
    sevgili Mahmut ABD şu an 244 yaşında binlerce yıllık değil çünkü
  • mahmutmahmut1 sa önce
    şaşırtıcı olan ne onu anlamadım.

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