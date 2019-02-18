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Avrupalı bakanlar Trump'ın sözlerine tepki gösterdi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" sözlerine Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarından tepki geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:03
Avrupalı bakanlar Trump'ın sözlerine tepki gösterdi!

AB Dışişleri Konseyi kapsamında Brüksel'de bulunan bazı Avrupalı bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." yorumuna cevap verdi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaptığı açıklamada, "Bu (DEAŞ'lı teröristlerin yargılanması) bir problem. Avrupa olarak bunun bilincindeyiz. Eğer mantıklı bir çözüm bulmak istiyorsak konuyu tartışmamız lazım. Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor. Bu mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

"Düşündükleri kadar kolay değil"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Bu ABD'de düşündükleri kadar kolay değil." diyerek, Suriye'deki Alman asıllı kişiler hakkında yasal işlem başlatılması ve "ne kadar DEAŞ'e bulaştıklarının anlaşılması" gerektiğini ifade etti.

Maas, Suriye'deki bu kişilerin ancak, hemen hücreye konulabilmelerinin mümkün olması halinde Almanya'ya dönebileceğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ise Trump'ın talebine anlam veremediğini belirterek, Suriye'deki yabancı militanların serbest bırakılmasının kimsenin yararına olmayacağını vurguladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Suriye'deki yabancı militanların Avrupa'ya dönmesinin engellenmesi konusunun, Avrupa'nın "en büyük sorunlarından" biri olduğuna dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:03
  1. Avrupalı bakanlar
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Avrupa Birliği

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