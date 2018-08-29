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Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı: Kaybedersek her şey biter

ABD basını, evanjelist liderlerle geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yemek yiyen ABD Başkanı Donald Trump'ın ses kaydını yayımladı. Trump ortaya çıkan ses kaydında , 6 Kasım'da yapılacak ara seçimleri ilişkin korkusunu itiraf etti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:21
Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı: Kaybedersek her şey biter

New York Times, evanjelist liderlerle Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ses kaydını yayımladı. Trump, "Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir seçim uzaktasınız." dedi.

''KONGRE'Yİ KAYBEDERSEK HER ŞEY BİTECEK''

Kayıtta Trump, rahiplerden vaazlarında cemaatlerini Kasım'da oy kullanmaya ikna etmesini isteyerek "Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir seçim uzaktasınız." dedi ve Kongre'deki Demokratlar'ı kastederek "Kongre'yi kaybedersek her şeyi derhal bitirecekler." diye konuştu.

Trump şöyle devam ediyor:

"Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi tersine çevirecekler. Bunu hızla ve şiddete başvurarak yapacaklar. Şiddet var. Antifa'ya (faşizm karşıtı hareket) ve diğer bazı gruplara bakın. Bunlar şiddet dolu insanlar." dedi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:21
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