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Trump'ın şaibeli Yüksek Mahkeme adayı için kritik gün yarın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki ABD Senatosu'ndaki görüşmelerin bitirilmesi yönünde karar aldı.

05 Ekim 2018 Cuma 20:08
Trump'ın şaibeli Yüksek Mahkeme adayı için kritik gün yarın

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki görüşmelerin bitirilmesi yönünde karar aldı. Bu kararın ardından Kavanaugh'un adaylığının yarın Senatoda oylanacağı bildirildi.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, Kavanaugh hakkında bir süredir Senatoda devam eden görüşmelerin daha fazla uzatılmadan sona erdirilmesi yönünde karar çıktı. Cumhuriyetçi Parti mensubu senatörlerin oylarıyla 51'e 49 şeklinde gerçekleşen oylama sonucuna göre Senatodaki Kavanaugh görüşmeleri sona ermiş oldu. Bazı Cumhuriyetçi senatörler oylarının rengini açıklamaktan kaçınırken, sadece bir Cumhuriyetçi senatör Kavanaugh aleyhinde, bir Demokrat senatör de Kavanaugh lehinde oy kullandığını açıkladı.

Cumartesi günü oylanacak

Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığıyla ilgili nihai oylamanın yarın Senatoda yapılacağını açıkladı. Hakkında cinsel taciz ve aşırı alkol tüketimiyle ilgili iddialar dolayısıyla kamuoyunda haftalardır tartışılan Trump'ın Yüksek Mahkeme adayının akıbeti, yarın yapılacak oylama ile belli olacak. Amerikan medyasına yansıyan tartışmalarda her iki partinin kendi çizgisine bağlı kalarak oy kullanacağı ve bugünkü gibi bir tablonun ortaya çıkabileceği yorumları öne çıktı. Trump'ın 10 Temmuz'da adaylığını açıkladığı Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, 28 Eylül'de ABD Senatosu Adalet Komitesinde onaylanmıştı.

Arizona Senatörü iddiaların araştırılması şartı ile oy kullanmıştı

Oylamada kilit rol oynayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake, Genel Kurul oylamasının bir hafta geciktirilerek Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını araştırması şartı ile Kavanaugh lehine oy kullanmıştı. FBI, Kavanaugh ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak dün raporunu Senatoya sunmuştu. Bu süreçte, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonu'nda ifade vermiş, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Trump'ın ve Beyaz Saray'ın başından beri destek verdiği Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:08
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