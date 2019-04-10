Trump'ın Riyad Büyükelçisi adayına Senato'dan onay ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad büyükelçiliği için aday gösterdiği eski asker John Abizaid, Senato'dan onay aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın uzun süredir boş olan ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğine aday gösterdiği John Abizaid'i oy çokluğuyla onayladı. Trump'ın ABD'nin Riyad Büyükelçiliği için kasımda aday gösterdiği eski asker Abizaid, Senatodaki oylamada 7'ye karşı 92 "evet" oy aldı. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Riyad Büyükelçiliğine atanan Joseph Westphal, Trump başkanlık koltuğunu devralmadan önce ocak 2017'de görevini bırakmıştı. Westphal'ın görevinden ayrılmasından bu yana Christopher Henzel, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği Mazlahatgüzarı olarak görev yapıyordu. ABD'nin uzun süredir Riyad'da büyükelçisinin olmaması, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelmişti. - Abizaid kimdir? ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvard Üniversitesinde Orta Doğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süre görev yapmış asker unvanını elinde bulunduran Abizaid, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.