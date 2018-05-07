Kritik hafta! Trump'ın planı 'rejim değişikliği'

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakını, yeni baş avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Tahran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmeyi düşünen Trump'ın İran'daki nihai amacının rejim değişikliği olduğunu söyledi. Bir dönem ismi ABD Dışişleri Bakanlığı görevi için de geçen Giuliani, Washington'da düzenlenen İran Özgürlük, İnsan Hakları ve Demokrasi Konvansiyonu'nda "Ortadoğu'da barışı yakalamanın tek yolu İran'da rejim değişikliğidir" dedi ve Trump'ın bu konuda kararlı olduğunu söyledi. Giuliani, Trump'ın Tahran'daki rejim değişikliğini İsrail-Filistin barışından bile önemli gördüğünü belirtti.



KRİTİK TARİH: 12 MAYIS



ABD Başkanı Trump, aralık ayında İran'da ekonomik darboğazla başlayan ve yönetimi sorgulayan protestolar esnasında "Değişim zamanı geldi" ve İran halkı yıllardır baskı altında tutuluyor" şeklinde sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Trump'ın, P5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) ülkeleriyle İran arasında 2015'te imzalanan ve İran'ın nükleer programını sınırlandırmasına karşılık Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımları kaldıran anlaşmanın akıbetine 12 Mayıs'ta karar vereceği söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Washington ziyaretlerine Trump'ı anlaşmaya sadık kalmaya çağırdığını ancak bu konuda olumlu bir sinyal alamadıkları söyleniyor.



NE KARAR VERECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR



Trump'ın anlaşma konusunda ne karara varacağı merakla beklenirken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un çekilmesi halinde "tarihi bir pişmanlık yaşayacağı" uyarısında bulundu. Tahran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran'ın füze potansiyelini anlaşmaya eklemesini isteyen ABD'nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.



İran'a karşı en sert açıklamaları yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise çarşamba günü Moskova'ya giderek Tahran ile yakın ilişki içinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.