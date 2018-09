Florence kasırgası Trump’ı da vuracak!

ABD’de üç eyalete kâbusu yaşatan Florence Kasırgası, ülke siyasetine de bomba gibi düştü. ABD merkezli Politico haber sitesi, Başkan Donald Trump’ın 6 Kasım’daki ara seçimler öncesinde kasırganın yaratacağı zararın siyasi imajına zarar vereceği endişesine sahip olduğunu yazdı. ABD Başkanı, gelecek hafta Florence Kasırgası’nın vurduğu bölgeleri ziyaret ederek, felaketinin etkileri nedeniyle ‘siyasi imajı’ üzerinde oluşması muhtemel olumsuzlukları bertaraf etmeyi planlıyor. Kasırganın vurduğu Güney ve Kuzey Carolina eyaletleri, Trump’ın 2016 seçimlerinde görece yüksek bir oy oranına sahip olduğu eyaletler arasında. Trump, 2016’daki başkanlık seçimlerinde Güney Carolina’dan yüzde 54.9, Kuzey Carolina’dan ise yüzde 50.5 oy almıştı. Felaketin etkilerini sınırlı da olsa da gösterdiği Virginia’da ise yüzde 45 oy oranı alarak rakibi Hillary Clinton’un gerisinde kalmıştı.

‘MARIA YAKASINA YAPIŞTI’

Alman Der Spiegel dergisinin New York temsilcisi Marc Pitzke, Florence Kasırgası’na yönelik takındığı tavrın, Trump’ın olayı bir ‘çatışma sahası’ olarak gördüğünü gösterdiğini yazdı. Pitzke, ABD hükümetinin geçen sene Porto Riko’da yaşanan Maria Kasırgası’nın yol açtığı felakete yönelik yardımlarının çok sınırlı ve geç olması nedeniyle, bu konudaki eleştirilerin hâlâ Trump’ın yakasını bırakmadığı yorumunda bulundu. Trump, ‘Florence’ henüz ABD’nin doğu kıyılarını vurmadan önce yazdığı bir tweet’te, Porto Riko’daki Maria Kasırgası’nda ölenlerin sayısının söylendiği gibi 3 bin olmadığını, Demokratların ‘kendisini kötü göstermek’ için kasırgada ölenlerin sayısını abarttığını iddia etmişti. Porto Riko’yu ziyaret ettiğinde sadece 16 can kaybı olduğunu, sonra ölen her kişiyi buna eklediklerini öne süren ABD Başkanı, yaklaşan yeni kasırga konusunda da büyük bir başarı sergileneceğini öne sürmüştü.

‘EN SORUMSUZ ADIM’

ABD’de Demokrat Partili siyasetçiler ise ABD Trump’ın iklim değişikliğini inkâr eden politikaları nedeniyle çok sert açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğine yönelik çalışmalarıyla bilinen eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, “Bazı insanlar gerçekten iklim değişikliği gerçeğini inkâr edebiliyor. Geçen sene Porto Riko’daki Maria Kasırgası’ndan 3 bin kişinin ölümünü inkâr etmek biraz daha zor” yorumuyla Trump’ı eleştirdi. Demokrat Parti üyesi ve eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Trump’ın geçen sene Paris İklim Anlaşması’nda çekilme kararının ‘bir ABD başkanının tarih boyunca attığı en sorumsuzca adım’ olarak nitelendirdi. Kerry, Trump’ın Paris anlaşmasının mali yükümlülükleri konusunda halka yalan söylediğini, geçen sene yaşanan Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının hâlihazırda büyük bir mali zarar yarattığını savundu. Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki lideri Nancy Pelosi ise Trump’ı ‘yeşil enerjiye’ geçişi engellemek isteyen ‘inkârcı’ların sözünü dinlemekle eleştirdi. Trump, Haziran 2017’de, mali yükümlülükleri gerekçe göstererek iklim değişikliğine karşı mücadele için ekonomik dönüşüm hedefleyen Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmişti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Hızı saatte 150 km’yi bulan Florence Kasırgası, karaya indikten sonra yavaşlarken üç eyalette büyük sel felaketlerine neden oldu. Şu ana kadar kasırga nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, fırtınanın etkili olduğu 3 eyalette 3 gün içinde 8 aylık yağmur yağması bekleniyor. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, “Kalbimiz hayatını kaybedenlerle. Florence kasırgası eyaletimizde günlerce devam edecek. Çok dikkatli ve tetikte olun” uyarısında bulundu. Kasırgadan kaynaklı deniz yükselmesinin 4 metreyi geçebileceği konusunda uyarı yapan Ulusal Kasırga Merkezi suların kıyıdan 3.5 km kadar içeri taşınabileceği uyarısında da bulundu. Merkez ayrıca “Hayatı tehdit eden su baskınları günlerce sürebilir” dedi. Yaklaşık 650 bin kişinin elektriksiz kaldığı Kuzey Carolina’da önceki geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KÜRESEL ISINMA KASIRGAYI BÜYÜTTÜ

ABD’de Stony Brook Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, iklim değişikliğinin Florence Kasırgası’nın normalden yüzde 50 daha fazla yağış bırakmasına neden olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmada, insan eylemlerinin neden olduğu etkilerle oluşan küresel ısınmanın, Florence Kasırgası’nın etki alanının 80 kilometre daha genişlemesine yol açtığı aktarıldı. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nın da katıldığı çalışmada, iklim değişikliğinin büyük kasırgalara yol açan etkilerinin bulunduğunun daha önce yapılan bir akademik çalışmada ortaya konulduğu hatırlatıldı.

FİLİPİNLER’DE TAYFUN

FİLİPİNLER ‘süper tayfunun’ etkisi altında. Mangkhut tayfununun neden olduğu şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve evlerin çökmesi nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti. Tayfunun hızı saatte 170 km’ye kadar gerilerken riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi, insanlara tehlike geçinceye kadar evlerine dönmemeleri çağrısı yapıldı. Dün şafak vakti Cagayan eyaletini vuran tayfunun bugün Çin’in güneyine ve Hong Kong’a ulaşması bekleniyor.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin bugün Filipinler’e yapması planlanan resmi ziyaret ertelenirken şiddetli fırtına ve yağış hava, deniz ve kara ulaşımını da olumsuz etkiledi. Uluslararası uçuşların üçte biri iptal edildi; deniz ulaşımı tamamen durdu. Ülkenin en önemli tarım bölgelerinden biri olan Cagayan’ı etkileyen ve hasat öncesine denk gelen tayfunun pirinç ve mısır rekoltesini de etkileyebileceği belirtiliyor.

Manghkut tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong’da da alarm verildi. Hong Kong Güvenlik Bakanı, halktan en kötüye karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Cathay Pasific Havayolları, tayfun nedeniyle bugün bölgeye yönelik uçuşların etkilenebileceği uyarısı yaptı.