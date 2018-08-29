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Trump'ın özel temsilcisine Irak'ta büyük şok!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın DEAŞ'le Mücadele Temsilcisi McGurk’ün Irak ziyareti bazı grupların tepkisine neden oldu.Pankartlarda, “McGurk’le görüşen kim olursa olsun, şehitlerimizin kanı karşısında kirlidir” sloganları dikkat çekti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:45
Trump'ın özel temsilcisine Irak'ta büyük şok!

ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyareti, bazı gruplar tarafından protesto edildi.

Brett McGurk, yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili siyasi temsilcilerle görüşmek üzere dün Bağdat’a gitti.

Ziyarete tepki olarak onlarca kişi, resmi kurumların yer aldığı Yeşil Bölge’de toplanarak Trump, McGurk ve ABD karşıtı pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Göstericiler, McGurk’le görüşecek siyasileri de kınadı. Pankartlarda, “McGurk’le görüşen kim olursa olsun, şehitlerimizin kanı karşısında kirlidir”, “ABD’nin kiralık adamları şunu bilsin ki halkın iradesiyle gidecekler” sloganları dikkat çekti.

Dün da Iraklı siyasilerin basına yansıyan demeçlerinde, Şii tabanın, McGurk’ün ziyaretinden rahatsız olduğu basına yansımıştı.

LİDERLER DE TEPKİLİ

Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun, Hadi Amiri’nin liderliğini yaptğı Fetih ve Nuri Maliki’nin Yasa Devleti Koalisyonu’nun McGurk’ün ziyaretine tepkili olduğu belirtilmişti.

McGurk’ün, yeni hükümetin bir an önce kurulması konusunda taraflara telkinde bulunacağı öne sürülüyor.

Brett McGurk, 2014 yılında DEAŞ’ın ortaya çıkmasıyla Irak’a sürekli ziyaretlerde bulundu. Ancak Musul’un örgütten kurtarılmasının ardından McGurk’ün temasları askeri olmaktan çok siyasi olmaya evrildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:45
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