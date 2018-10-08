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Trump'ın özel temsilcisi McGurk'tan IKBY'ye kritik ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump’un DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarda bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 01:07
Trump'ın özel temsilcisi McGurk'tan IKBY'ye kritik ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump’un DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yaşanan cumhurbaşkanı anlaşmazlığının ardından ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarda bulundu.

McGurk, Erbil'in Salahaddin kasabasında IKBY eski Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Barzani'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, ikilinin Irak'taki son siyasi gelişmeler, 30 Eylül'de IKBY'de yapılan milletvekili seçimleri ve ülkede yeni hükümet kurma çalışmalarının ele alındığı belirtildi. Görüşmenin ardından McGurk akşam Süleymaniye'ye geçerek, KYB Genel Sekreter YardımcısıKosret Resul ile bir araya geldi.

Resul'un basın ofisinden açıklama yapıldı

Resul'un basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede KDP ve KYB arasında yaşanan cumhurbaşkanı sorunuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Resul, KYB'nin IKBY'deki siyasi partiler arasında yaşanan sorunların müzakere masasında çözüm bulunmasına önem verdiklerini ve mevcut çekişmelerin bir kenara atılması gerektiğini ifade etti.

İkili görüşmede ayrıca, Irak'ta hükümetin en kısa sürede kurulmasını önemsediklerini ve yeni kurulacak hükümetin anayasaya bağlılığı çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Irak meclisinde, KDP ve KYB'nin yaklaşık 3 haftadır üzerinde çekişmeler yaşadığı cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 Ekim'de, KYB'nin adayı Salih 219 oyla yeni cumhurbaşkanı olmuştu. KDP adayı Fuad Hüseyin ise 22 oy almıştı.

Barzani, seçim esnasında yayımladığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanını seçme yöntemini sert bir dille eleştirerek, bundan sonra farklı bir tavır sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 01:07
  1. Mesut Barzani
  2. IKBY
  3. Brett McGurk

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