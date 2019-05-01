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Trump'ın Müslüman Kardeşler politikasına eleştiri

ABD'de Trump yönetiminin Mısır’daki Müslüman Kardeşler’i "yabancı terör örgütleri" listesine almak üzere hazırlık yaptığının ortaya çıkması, ülkenin en etkili gazeteleri tarafından eleştirildi- New York Times:- "Müslüman Kardeşler'i eleştiren uzmanlar bile örgütün bir terörist grubun kriterlerini karşılamadığı konusunda hemfikir" - "Şu anda Arap dünyasındaki demokratik seçimler için yapılan çağrılar, Müslüman Kardeşler hareketlerinin belirgin özelliğini oluşturuyor ve bu onların bölgenin otoriter yönetimlerle ve militan İslamcılarla daha fazla arasını açıyor"- Washington Post:- "Trump yine diktatörler tarafından ne kadar kolay manipüle edildiğini gösteriyor" - "Nispeten ılımlı İslamcıları kabul etmek, onları teröristlerin kucağına itmekten daha iyidir"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:04
Trump'ın Müslüman Kardeşler politikasına eleştiri

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Mısır’daki Müslüman Kardeşler’i "yabancı terör örgütleri" listesine almak üzere hazırlık yaptığının ortaya çıkması, ABD kamuoyunda da tartışma başlattı.

Ülkenin en etkili gazetelerinden New York Times (NYT) ve Washington Post (WP), sayfalarına taşıdığı yorumlarda Trump yönetiminin bu planını eleştirdi.

NYT’de, "Müslüman Kardeşler terörist bir grup mu?" başlığıyla çıkan makalede, "Hayır. Kardeşliği eleştiren uzmanlar bile örgütün bir terörist grubun kriterlerini karşılamadığı konusunda hemfikir." ifadelerine yer verdi.

Makalede, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin; Müslüman Kardeşler'in bir terörist grubun yasal tanımına uymadığı ve böyle bir kararın, müttefik ülkelerde Müslüman Kardeşler’in siyasi bir parti olarak görülmesinden dolayı istenmeyen sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle plana itiraz ettikleri kaydedildi.

Ürdün, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Fas, Türkiye ve Tunus gibi birçok ülke tarafından tanınan Müslüman Kardeşler’in sıklıkla şiddeti ve terörizmi reddettikleri de vurgulandı.

Tarihçilerin Mısırlı Müslüman Kardeşler’in şiddete karıştığı yönünde bir kanıt bulamadığı ifade edilen makalede, ABD’nin terörist listesinde yer alan Filistin’deki Hamas’ın Müslüman Kardeşler’in bir parçası olarak görülebileceği, ancak onların da İsrail işgaline karşı meşru bir direniş gösteren örgüt olarak değerlendirildiği yorumu yapıldı.

- "Demokratik seçim çağrıları, Müslüman Kardeşler'in belirgin özelliği"

Makalede, Müslüman Kardeşler’in demokrasiyi desteklediğine işaret edilerek, “Şu anda Arap dünyasındaki demokratik seçimler için yapılan çağrılar, Müslüman Kardeşler hareketlerinin belirgin özelliğini oluşturuyor ve bu onların bölgenin otoriter yönetimlerle ve militan İslamcılarla daha fazla arasını açıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Mısır’daki Abdulfettah es-Sisi yönetimi ile otoriter müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Müslüman Kardeşler'i terörist olarak göstermek için çaba harcadıkları belirtilen makalede, "Bu üç hükümet de Müslüman Kardeşler partilerinin seçimlerle iktidara gelebileceğinden endişe ediyor ve bölgenin istikrarına tehdit olarak görüyor." yorumu yapıldı.

NYT, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman Kardeşler'i basitçe terörist ilan edemeyeceğinin de altını çizerek, süreci şöyle özetledi:

"ABD yönetimi, Müslüman Kardeşler'in ABD’yi veya çıkarlarını tehdit eden terörist faaliyetlerde bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Terörle mücadele ajansları yazılı kanıtları hazırladıktan sonra, Dışişleri Bakanı, Adalet ve Hazine Bakanları ile görüşerek böyle bir kararı alabilir. Bu kararı Kongre 7 gün içinde engelleyebilir veya Müslüman Kardeşler 30 gün içinde Washington'daki bir federal mahkemeye kararın iptali için başvurabilir.”

- "Çok kötü bir fikir"

Washington Post gazetesinde yayımlanan "Trump yine diktatörler tarafından ne kadar kolay manipüle edildiğini gösteriyor" başlıklı makalede de Müslüman Kardeşler’in terörist listesine alınma planı için "çok kötü bir fikir" değerlendirmesine yer verildi.

Müslüman Kardeşler’in Ortadoğu’da yayılan organizasyonlarının, Hamas dışında, parlamentolarda temsil edilen barışçıl partiler olduğu kaydedilen makalede, “Nispeten ılımlı İslamcıları kabul etmek, onları teröristlerin kucağına itmekten daha iyidir.” yorumu yapıldı.

Makalede, makul insanların, Müslüman Kardeşler'e yönelik doğru politikaları ayırt edebileceği vurgulanarak, asıl sorunun, Başkan Trump'un sevdiği diktatörlerle konuştuktan sonra aldığı kararları Twitter'dan duyurması olduğu belirtildi.

- Beyaz Saray'dan "Müslüman Kardeşler" açıklaması

ABD yönetiminin Müslüman Kardeşleri "yabancı terör örgütleri" listesine almak üzere hazırlık yaptığı haberleri üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, salı günü yazılı açıklama yaparak, "Başkan, ulusal güvenlik ekibi ve kendi endişelerini paylaşan bölge liderleriyle gerekli istişareleri yaptı. Bu (Müslüman Kardeşleri) listeye alma işlemi, yönetim içindeki kendi sürecinde devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan'da Beyaz Saray'da görüşmüş ve görüşmede Müslüman Kardeşler konusu da dahil birçok meselenin ele alındığı bildirilmişti.

Daha önce de ABD Senatosu'nda bazı senatörler Müslüman Kardeşler'in "terör örgütü" sayılması için yasa tasarıları hazırlamış ancak şu ana kadar Kongre bünyesinde bu yönde bir yasa kabul edilmemişti.

ABD yönetiminde söz konusu adımın atılması durumunda Müslüman Kardeşler "yabancı terör örgütleri" listesine alınacak ve bu yapıya herhangi bir şekilde destek veren kişi ve kurumların ABD yaptırımlarına maruz kalması gündeme gelebilecek.

Öte yandan, Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise hala hapiste tutuluyor.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:04
  1. "yabancı terör örgütleri" listesi
  2. Müslüman Kardeşler
  3. The New York Times (NYT)
  4. Washington Post (WP)

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