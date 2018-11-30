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Trump'ın Moskova'da inşa etmeyi planladığı otel hakkında yeni iddia

Moskova'da yapılması planlanan Trump Oteli'nin üst katının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teklif edildiği öne sürüldü

30 Kasım 2018 Cuma 22:57
Trump'ın Moskova'da inşa etmeyi planladığı otel hakkında yeni iddia

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık seçimlerinden önce Rusya'da inşa etmeyi planladığı otelin 50 milyon dolar değerindeki teras katını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermeyi önerdiği iddia edildi.

ABD'nin Buzzfeed News adlı haber sitesi, "konuya yakın kişileri" kaynak gösterdiği haberinde, Trump'ın şirketinin, Moskova'da yapılması planlanan Trump Oteli'nin üst katını, Putin'e vermeyi teklif ettiğini öne sürdü.

Konuya ilişkin, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ile Putin'in Basın Sekreteri Dmitry Peskov görüştü.

Bu hafta New York Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Cohen, Trump'ın Rusya'daki emlak planları konusunda Kongreye yanlış beyanda bulunduğunu itiraf etmişti.

Cohen, Moskova'da bir Trump Tower inşa edilmesi planı konusunda, geçen yıl ABD Kongresine yalan söylediği itirafında bulunmuş ve "Rusya soruşturmasında Kongreye yanlış beyanda bulunma" suçlamasını kabul etmişti.

Trump da Cohen'in mahkemede söylediği sözlere karşılık yaptığı açıklamada, Cohen'in "zayıf" bir kişi olduğunu, suçlarının hafiflemesi için yalan söylediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:57
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen
  3. Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. Rusya

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