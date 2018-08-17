Trump'ın medyasında küstah Türkiye yayınları

yeniakit.com.tr Trump’ın pek çok kereler bir yanda ülkesindeki medyaya hücum ederken diğer yandan kayırdığı ve çokça methiyeler düzüp haberlerini takip ettiğini belirttiği ve müthiş Trump dalkavukluğuyla gülünç halleri sadır olan Fox News, Türkiye hakkında çirkin yayınlara imza attı.

EMEKLİ AMERİKAN GENERALİ “ERDOĞAN GİTTİKÇE OTORİTERLEŞİYOR” DİYEREK NEDENİ AÇIKLADI

Fox News’in konu hakkında konuşturduğu konuklardan birisi, emekli Amerikan generali Jack Keane’di. Keane, 2016’da “Erdoğan’ın neredeyse devrildiği” darbe girişiminde Amerika da dahil olmak üzere kimsenin ona destek olmayıp bir kimsenin bile onun lehine konuşmadığını vurguladı. Akabinde ise bunun, Erdoğan’ın giderek otoriterleşmesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Küstah ve cahil general, Başkan Erdoğan’ın ayrıca, darbe girişiminin kökeninde bir “İslam din adamı”, Fethullah Gülen’in bulunduğuna inanıp Amerika’dan onun çıkartılmasını istemesini de bu “otoriterleşen rejim” söylemiyle ilişkilendirdi.

Böylece bir Amerikalı generalin ağzından, hem darbe girişimine rağmen destek olmadıkları ve zımnen istemedikleri bir lider ve ülke ise “demokrasiyi” tamamen lafta tutup darbeye sessiz ve hatta destekçi kalacakları itirafı ekranlarda bir kere daha dökülmüş oldu. Ayrıca Amerikalı generalin, Türkiye ile Amerika arası spesifik bir mesele üzerinden değil de genel olarak Erdoğan’ın politikasını kendilerince neden olarak açıklamasından da, Türkiye ve liderinin hatt-ı hareketinin kendi hoşlarına hiç gitmediği ve yaptırımların da bundan kaynaklı olduğu da bir kez daha anlaşılır bulundu.

Kimi Meselenin Birkaç Güne Biteceğini Söyledi, Kimisi “Trump Çok Sert Bir Sopa Kullanıyor” Dedi

Fox News’in öttürdüğü diğer kimse ise David Catanese adlı bir konuktu. Catanese, “Türkiye’nin ekonomik karışıklığı gerçekten kendi hataları. Yaptırımlar öncesi bile çok uzun vadeli usulden ötürü düşük faiz oranları vardı, yatırımlarla problemleri vardı. Kendi kendilerini kötü duruma düşürüyorlar, Donald Trump sadece çok sert bir sopa kullanıyor” demek küstahlığında bulundu.

“Ekonomiyi silah olarak kullanmak çok taraflı zarar verir” diyen David L. Bahnsen ise, bu hikâyenin birkaç gün içinde bitmesini beklediğini kaydetti.

DİĞER ÜLKELERE DE HÜCUM ETTİLER

Fox News’in yayınları içinde diğer ülkelerle yaşanan gelişmeler de konu edinilmekteydi. Bunlardan İran hakkında son yaptırımlar için konusunda konuşan emekli general Jack Keane, “İran Amerika’nın çizmesi altındadır” sözlerini sarf etti.

New York kongre üyesi Tom Reed de İran’a yaptırımlar üzerine, “Bu dünyanın geri kalanına bir mesaj gönderiyor: Kiminle birlikte duracaksınız? Dünyaya çok fazla barış ve refah getiren Amerika olarak bizimle mi olacaksınız? Yoksa İran’daki fenalık yapan ve tüm dünyayı istikrarsızlaştıran aşırı kimselerle mi birlikte olacaksınız? Bence birçok kimse bizimle birlikte duracak” sözlerini savurdu. Dalkavuk Fox spikeri de sorunun çok kolay ve kendisine göre cevabının çok açık olduğunu kaydederek lafa karıştı.

Diğer taraftan Venezuela da Stuart Varney’in “Açık olalım. Venezuela’nın işi bitti. Bu bizim hatamız değil. Bizim sorumluluğumuz değil. Ancak bu, olmayacak şeyin peşindeki sosyalist hayalperestlere kuvvetli bir ikazdır” ifadeleriyle ele alındı.