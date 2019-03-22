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Trump'ın Kuzey Kore paylaşımı kafaları karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bugün açıklanan Kuzey Kore yaptırımlarını geri alıyorum" şeklindeki açıklaması soru işaretlerine neden oldu- Kamuoyunda tartışılan açıklama, bugün ABD yönetiminin Kuzey Kore'ye ilişkin herhangi bir yaptırım kararı almamış olması dolayısıyla ilgi çekti

22 Mart 2019 Cuma 22:14
Trump'ın Kuzey Kore paylaşımı kafaları karıştırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bugün açıklanan Kuzey Kore yaptırımlarını geri alıyorum." şeklindeki açıklamasına karşın, söz konusu ülkeyle ilgili herhangi bir yaptırım kararı bulunmaması şaşkınlığa neden oldu.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter'dan yaptığı Kuzey Kore paylaşımı Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı.

Trump, paylaşımında, "Kuzey Kore üzerinden mevcut yaptırımlara büyük miktarda ilave yaptırımların getirileceği ABD Hazine Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Bu ilave yaptırımların geri çekilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede kamuoyunda tartışmalara neden olan açıklama, bugün ABD yönetiminin Kuzey Kore'ye ilişkin herhangi bir yaptırım kararı almamış olması dolayısıyla ilgi çekti. Amerikan medyası açıklamayı, "Trump, açıklanmayan yaptırımları geri çekti." şeklinde yorumlanırken, kısa süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'tan da bir değerlendirme geldi.

ABD Başkanı Trump ile Florida'da bulunan Sözcü Sanders, basın mensuplarına, "Başkan Trump Kuzey Kore lideri Kim'i seviyor ve bu yaptırımların gerekli olduğunu düşünmüyor." açıklamasını yaptı.

Ancak Beyaz Saray, açıklandığı söylenen Kuzey Kore yaptırımlarının ne olduğunu belirtmedi.

Amerikan medyası, Trump'ın açıklamasıyla ilgili haberlerinde, ABD'nin bugün İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini ve dünkü Kuzey Kore ile ilgili yaptırım kararının da iki Çinli firmayla ilgili olduğuna işaret etti.

ABD Hazine Bakanlığı, dünkü açıklamasında, Kuzey Kore’nin yaptırımları delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle iki Çinli taşıma firmasını yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı. Daha sonra iki lider 26-27 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş, ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:14
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