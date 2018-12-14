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Trump'ın başı belada! Ahlaksız kadınlara 'sus payı' vermiş

Hapis cezası alan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın yanlış olduğunu bilerek iki kadına para verilmesi talimatı verdiği söyledi.

14 Aralık 2018 Cuma 14:53
Trump'ın başı belada! Ahlaksız kadınlara 'sus payı' vermiş

Rusya soruşturmasıyla başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump'a eski avukatı Michael Cohen'den yeni bir darbe geldi.

ABC News'e röportaj veren Michael Cohen, Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a verilen yaklaşık 300 bin dolarlık sus payı emrinin Başkan Trump'tan geldiğini söyledi. Cohen'e göre, ABD lideri bu hareketin yanlış olduğunu bilerek söz konusu adımı attı.

Trump, Cohen’i suçlamıştı

Başkan Donald Trump, dün yazdığı Twitter mesajında öfkesini "Hiçbir zaman Michael Cohen'den kanunu çiğnemesini istemedim. Avukattı ve hukuku bilmesi gerekiyordu. Eğer bir yanlış yapıldıysa, onun muazzam sorumluluğu var. Bundan dolayı para alıyorlar" cümleleriyle göstermişti.

Cohen’e yönelik suçlamalar

Rusya soruşturmasında üç yıl hapis cezası alan Michael Cohen'e yönelik suçlamalar arasında seçim kampanya finansman kurallarını  ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemek de var.

Seçimlerdeki Rusya parmağını araştıran soruşturmayı, özel savcı Robert Mueller yönetiyor. Soruşturmanın ucunun Başkan Trump'a kadar uzanabileceği yönündeki yorumlar, aylardır ABD basınında yer buluyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:54
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