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Trump'ın skandal kararına rağmen yüzde 63 arttı

Egeli demir çelik ihracatçıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi uygulama kararına rağmen bu ülkeye olan ihracatını ağustos ayında yüzde 63 arttırdı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:04
Trump'ın skandal kararına rağmen yüzde 63 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yapılan açıklamaya göre, bayram  tatilinin etkisiyle 12 birliğin ağustos ayında yaptığı ihracat, yüzde 4 düşüşle  997 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde yüzde 16'lık artışla ihracatı 8 milyar 714  milyon dolara taşıyan Egeli ihracatçı, özellikle demir çelik ürünlerindeki  performansıyla dikkat çekti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği kanalıyla  yapılan ihracat, ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 49'luk artışla 123 milyon  360 bin dolara çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 13  Ağustos'taki ikinci ek vergi kararına rağmen bu ülkeye Ege'den yapılan demir  çelik ürünleri ihracatı, yüzde 63 artışla 2 milyon 844 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak  Eskinazi, geçen yıl ağustos ayında günde ortalama 40 milyon dolar ihracatın  yapıldığı bölgeden, bu yılın ağustosunda ise günlük 45 milyon dolarlık ihracat  yapıldığını bildirdi.

Eskinazi, açıklamada "Ağustos ayında 22 iş gününde 996 milyon dolarlık  ihracata imza attık. Tatil nedeniyle iş günü kaybı olmasaydı 1 milyar 180 milyon  dolarlık ihracat rakamına ve yüzde 13'lük ihracat artışına ulaşacaktık."  ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:04
  1. Donald Trump
  2. çelik

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