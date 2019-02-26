Trump'ın skandal 'Türkiye' kararı sonrası F-35'lerde yeni gelişme!

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 mali yılı harcamalarına yönelik torba kanunu imzalamış ve Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması halinde 1 Kasım 2019 tarihine kadar F-35 savaş uçaklarının alımını durdurmuştu.

Haber7.com'dan Erkan Talu'nun Türkiye'nin gündeme taşıdığı bu haberinden ardından, F-35'ler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin şirketi tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 18-0003 ve 18-0004 kuyruk numaralı uçaklar, Arizona'daki Luke Hava Üssünde test uçuşlarını yaptılar.

Türkiye'nin 3. ve 4. F-35'lerinin gökyüzüyle buluşmasını Jacob Remmel isimli fotoğrafçı görüntüledi.

Türkiye Ocak ayında ayrıntılı bir F-35 açıklaması yapmıştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ocak ayında yapılan açıklamada, "F35'lerle ilgili olarak, ilk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak 2 uçakla toplam 4 uçak, pilot/bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5 ve 6'ncı uçaklar ise 30 Kasım 2019'da Malatya'ya intikal ettirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye 25 milyar dolarlık yatırımla projenin ortağı

F-35 savaş uçakları ABD'li Lockeed Martin şirketi tarafından üretiliyor. Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II projesine 2002'de katıldı. 25 milyar dolar karşılığında 120'ye yakın uçak sipariş etti. Ayrıca uçağın bazı parçalarının üreticisi arasında ASELSAN'ın da olduğu 10 Türk şirket var. Bu program ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye tarafından ortak şekilde finanse ediliyor.

Kaynak: Haber7