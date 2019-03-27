"Trump'ın karanlık imzası hükümsüzdür"

ADANA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Trump'ın Golan Tepelerini İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır." dedi.

Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında, Adana'nın partileri açısından önemine değindi.

Kentin, MHP'nin 50 yılına şahit olduğunu belirten Bahçeli, partilerinin 50. kuruluş yıl dönümünü de Adana'da kutladıklarını anımsattı.

Bahçeli, 31 Mart'ta istikrarın sürmesi ve üretken belediyecilik için Cumhur İttifakı'na destek isteyerek, "31 Mart'ta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Hüseyin Sözlü'yü yeniden seçmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin haklı davasının yılmaz savunucusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır. İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepelerine dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır. ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir. Golan Tepelerinde İsrail işgalini belgeleyen, 242 sayılı ve 338 sayılı BM kararlarını alenen yok saymıştır. ABD Başkanı Orta Doğu'daki gerilim ortamının tırmanmasına, çatışmaların derinleşmesine çanak tutmuştur. Trump'ın Golan Tepelerini İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır."

- "Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum"

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'a tepkisini sürdürerek, şöyle konuştu:

"Adana'da, ABD'nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz de tam bir facianın kıyısındadır. YPG/PYD'ye tırlar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda, bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır. Buna karşılık Cumhur İttifakı, milli bekamıza diş bileyen mihraklara karşı güvenin, huzurun, kucaklaşmanın ittifakıdır. İttifakımız, cumhurun arzusuyla temellenmiş, Türk milletinin ülküleriyle bezenmiş, Türkiye'nin yükseliş hedefleriyle tescillenmiştir."

- "Cumhur İttifakı'nın mayası sağlamdır"

Bahçeli, "Temelsizler, Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Köksüzler Cumhur İttifakı'nı kapsayamaz, zillete, rezalete, emperyalist arzulara boyun eğenler Cumhur İttifakı'nı hazmedemez." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın tüm tehditleri devireceğinin altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, bekamıza pusu kuranların kökünü kurutmaya muktedirdir. 31 Mart'ta birlikte olursak hepsini birden perişan ederiz. 31 Mart'ta yüreklerimiz toplu atarsa zilleti ve dış destekçilerini perişan ederiz. Çünkü zillet korkaklıktır, teslimiyetçiliktir. Zillet yalandır, aldatmadır, tavizkarlıktır. Zilletin niyeti bozuk, fikriyatı bulanıktır. Ne var ki, Cumhur İttifakı'nın mayası sağlam, duruşu sağlam, duyuşu ve inancı sağlamdır."

(Sürecek)



