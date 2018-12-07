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Trump'ın Nauert'i "BM Daimi Temsilciliğine" aday göstereceği iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, Başkan Donald Trump tarafından "ABD'nin BM Daimi Temsilcisi" olarak aday gösterileceği iddia edildi.

07 Aralık 2018 Cuma 05:24
Trump'ın Nauert'i "BM Daimi Temsilciliğine" aday göstereceği iddia edildi

Amerikan medyasında yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde, Trump'ın kısa sürede açıklamayı yapacağı ileri sürüldü.

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.

Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi işbaşına gelince Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 05:24
  1. ABD
  2. BM
  3. Heather Nauert

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