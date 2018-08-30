Trump'ın 'iç savaş' tehdidi aslında gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir gerçek

"Azledilirsem iç savaş çıkar" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın o lafının aslında tehdit değil gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir gerçek olduğu anlaşıldı.

Haziran ayında bir anket yapılmıştı. Ankete katılanların 3’te 1’i “5 yıl içerisinde Amerika’da bir iç savaş çıkacağı” tahmininde bulunmuştu.

Haber7'den Taha Dağlı'nın yazısına göre, Trump’ın başı yargıyla dertte. Azledilmesi kolay bir süreç değil ama teknik olarak mümkün. Avukatı Rudy Giulani de Trump’ın azledilmesi halinde sokaklarda ayaklanma başlayacağını söylemişti.

Kasım ayında ara seçim var. Cumhuriyetçiler için kritik bir seçim. Trump bunun farkında. O nedenle iç savaş meselesini oy toplamak için kullanıyor. Evangelistlerden oy isterken de “eğer kaybedersek Demokratlar şiddete başvuracak” diyor.

Trump o konuşmasında Antifa adlı gruptan bahsediyor. “Antifa sokağa çıkıp, şiddet olayları başlatacak” ikazı yapıyor.

ANTİFA

Antifa’nın böyle bir yanı var.

Ama iç savaş tek taraflı olmaz.

Antifa’nın karşısında bir de Trumpçılar var.

Antifa, anti faşist demek.

Kökü 1930’lara dayanıyor.

Amerika’da bu grubu siyahilere yönelik polis şiddetini protesto olaylarında sıkça duymaya başlamıştık.

Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte ise Antifa daha da güçlendi.

OBAMA DÖNEMİNDE POLİSE KARŞI SİYAHİLERLE HAREKET ETTİLER

Antifa, Trump ve politikalarına sert şekilde karşı çıkıyor.

Trump’tan önce Obama dönemindeki polis şiddetinde de siyahilerin yanında yer almışlardı.

2015 sonrası patlak veren polis karşıtı eylemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara giren, polis araçlarını ateşe vermekten çekinmeyen bir örgüt.

TRUMP GÜÇLENİRSE ANTİFA KENDİNİ DAHA ÇOK GÖSTERECEK

Ancak mesele Trump’ın işaret ettiği gibi sadece Antifa’dan ibaret değil.

Kasım ayındaki ara seçimi Cumhuriyetçiler kaybetse Demokratların eli güçlense, Antifa şiddete başvurur mu gerçekten?

Trump böyle iddia ediyor.

Oysa Antifa daha çok Trump’ın hamlelerine endeksli bir örgüt.

Yani yeni göçmen karşıtlığı politikası yeni ırkçı söylemler gibi eylemler olduğu takdirde ya da Trump’ın üzerindeki yargı baskısı kalkıp, Trump’ın elinin iyice güçlenmesi gibi durumlarda Antifa’nın sokakta söyleyecek daha fazla sözü olacaktır.

"SOKAKLARIN KARIŞMASI SÖZ KONUSU"

Trump iç savaş uyarısı yapıyor. Bunu seçimde oy toplamak için uyarı olarak söylüyor.

Ama gerçekten de ABD’de iç savaş olmasa da sokakların karışması gibi bir durum söz konusu.

Bunun yakın zamanda eyaletlerden bazılarının ayrılma talepleriyle görebiliriz.

Böyle bir bölünmenin yanı sıra Antifa’ya karşı özellikle orta eyaletlerdeki muhafazakarlar ve onlara yakın olan eli silahlı sivil görünümlü grupların bir çok şehirde karşı karşıya gelip, kapışması muhtemel gelişmelerden olacaktır.

Amerika’da Trump’ı desteleyen ırkçı gruplarla, Antifa ve onlara yakın solcuların sokak çatışmaları sıkça görülen bir durum haline geldi.

Bundan sonra bu tür çatışmalar daha geniş çaplı yaşanabilir.