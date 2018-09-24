Trump'ın gözdesi ile ilgili bir taciz skandalı daha!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nden arkadaşı olduğu belirtilen Deborah Ramirez, New Yorker dergisine açıklamasında yurttaki bir parti sırasında yargıcın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Geçen hafta da Prof. Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Ford, Perşembe günü Senato'da ifade vermeyi kabul etmişti.

Senato Komisyonu'nun Demokrat Partili üyesi Dianne Feinstein, Pazar gecesi komisyonun Cumhuriyet Partili başkanına bir mektup göndererek, iddialar nedeniyle oturumların ertelenmesi çağrısında bulundu.

ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü dokuz üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyeliklerinin onayına büyük önem atfediliyor.

Deborah Ramirez'e göre olay sırasında yurt partisinde bir daire oluşturacak şekilde oturan öğrenciler içki içme oyunu oynuyorlardı.

Öğrenciler, grupta işaret ettikleri kişiden içki içmesini istiyordu.

Ramirez'e göre bir süre sonra bir öğrenci ve Kavanaugh kendisini o sırada taciz etmeye çalıştılar.

Adamları itmeye çalıştığını belirten Ramirez, "O gün çok utandım ve aşağılandım" dedi.

New Yorker'ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez'in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtiliyor.

Haberi kaleme alan gazeteciler, Ramirez'in iddialarıyla ilgili olarak onlarca sınıf arkadaşıyla irtibata geçtiklerini, üç öğrencinin olayı duyduklarını ya da böyle bir şeyden bahsedilğini hatırladıklarını söyledi.

Grupta oldukları söylenen iki kişi ise iddiayı reddetti.

Brett Kavanaugh da yazılı bir açıklama yaparak "35 yıl yaşandığı iddia edilen bu olay hiç yaşanmamıştır. O zaman beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını biliyorlar ve bunu söylüyorlar" dedi.

Beyaz Saray'dan bir sözcü, taciz iddiasını "Demokratlar'ın iyi bir adamı karalamaya yönelik iftira kampanyasının bir parçası" olarak niteledi ve Kavanaugh'ın arkasında durduklarını söyledi.

Geçen hafta Prof. Christine Blasey Ford, 15 yaşındayken bir okul partisinde, o zaman 17 yaşında olan Kavanaugh'ın kendisini yatak odasına sürüklediğini, yatakta üzerine çullanıp ağzını kapadığını ve iç çamaşırlarını çıkarmaya çalıştığını söylemişti. Bir arkadaşının yardımıyla kurtulduğunu belirten Ford, yıllarca bu olayın travmasını yaşadığını belirtmişti.