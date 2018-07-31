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İran, ABD ile görüşmek için şart koştu

Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarının ardından İran, ABD ile görüşme masasına oturmak için "nükleer anlaşmaya dönülmesini" şart koştu.

31 Temmuz 2018 Salı 07:05
İran, ABD ile görüşmek için şart koştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına ilk tepki İran Cumhurbaşkanı Hasan  Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi'den geldi.

Ebuturabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran milletine  saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme  zeminini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile  Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile  görüşebileceğini belirterek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla  konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin,  ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore  lideriyle de görüştüm." demiş ve Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı  olmadığını kaydetmişti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 07:05
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  3. Donald Trump
  4. nükleer anlaşma

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