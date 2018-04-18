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Trump'ın Kim Jong-un ile görüşmeye gönderdiği gizli isim belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong ile Amerikan yönetiminin üst düzey yetkililerinden birilerinin görüştüğünü açıklamasından sonra Pyongyang'a gidip Kuzey Kore lideri ile görüşen Amerikalı yetkilinin kim olduğu belli oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:32
Trump'ın Kim Jong-un ile görüşmeye gönderdiği gizli isim belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı'na yeni atanan Mike Pompeo'nun bu ayın başında Kuzey Kore'ye giderek ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim ile Amerikan yönetiminin üst düzey yetkililerinden birilerinin görüştüğünü ifade etmesinden sonra Washington Post gazetesi, Pyongyang'a gidip Kuzey Kore lideri ile görüşen yetkiliyi açıkladı.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığına Trump tarafından henüz atanmış olan Pompeo'nun, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğünü yürüttüğü sırada nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan paskalya tatilinde Pyongyang'a gittiğini ileri sürdü.

CIA ve Beyaz Saray'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı; ancak gazete, Pompeo'nun Pyongyang seyahatini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı.

YILLAR SONRA İLK ÜST DÜZEY TEMAS

Mike Pompeo'nun Pyongyang'a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright  Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra  iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

Dışişleri Bakanı olarak onaylanmak üzere geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesinde ifade veren Pompeo, Kuzey Kore'de rejim değişikliğini desteklemediğini belirtmişti.

Pompeo, Amerika ve dünyanın son derece ihtiyaç duyduğu diplomatik bir  çözüm konusunda ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi için uygun şartlar  oluşturulabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirmişti.

Trump, 2017 yazında Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yapması  üzerine Kore Yarımadası'nda askeri adım sinyalleri vermesinin ardından geçen ay  Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceğini ifade etmişti.

Başkan Trump, dün ise Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki  başkanlık köşkü Mara Lago'da yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore lideri  Kim Jong-un ile görüşmek için "sabırsızlandığını" söylemişti.

Haziran ayı başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair  henüz net bir kararın olmadığını belirten Trump, "doğrudan ve çok üst düzeyde"  görüşmeler yapmaya başladıklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:32
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