Trump'ın görüşme teklifine İran'dan cevap
ABD Başkanı Trump'ın "Görüşebiliriz" açıklamasına İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi başkanı Kamal Kharazi'den cevap geldi. Kharazi, "Tahran için değer arz etmiyor" dedi.31 Temmuz 2018 Salı 16:06
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi başkanı Kamal Kharazi, yarı resmi Fars haber ajansında yer alan açıklamasına göre, "Amerika ile müzakerelerdeki kötü deneyimlerimiz ve ABD'li yetkililerin sözlerinden dönmelerini dikkate aldığımızda Trump'ın teklifinde bir değer görmememiz doğal" dedi.
TRUMP "İSTERLERSE GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini İran nükleer anlaşmasından çıkarmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek istediğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını belirterek, dün "İsterlerse görüşeceğiz" demişti.
YORUM YAZ