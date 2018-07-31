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Trump'ın görüşme teklifine İran'dan cevap

ABD Başkanı Trump'ın "Görüşebiliriz" açıklamasına İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi başkanı Kamal Kharazi'den cevap geldi. Kharazi, "Tahran için değer arz etmiyor" dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 16:06
Trump'ın görüşme teklifine İran'dan cevap

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi başkanı Kamal Kharazi, yarı resmi Fars haber ajansında yer alan açıklamasına göre, "Amerika ile müzakerelerdeki kötü deneyimlerimiz ve ABD'li yetkililerin sözlerinden dönmelerini dikkate aldığımızda Trump'ın teklifinde bir değer görmememiz doğal" dedi.

TRUMP "İSTERLERSE GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ 

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini İran nükleer anlaşmasından çıkarmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek istediğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını belirterek, dün "İsterlerse görüşeceğiz" demişti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:06
  1. Trump
  2. İran
  3. Hasan Ruhani
  4. ABD

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  • berzah_berzah_9 dk önce
    bozacı şiracı al birini vur ötekine,obama zamanında yaptırımlar yumuşadı kalkmaya başladı iran türkiyeye karşı efelenmeye başladı,hani o çok dar zamanda ona arka çıkan destek veren türkiyeye,şimdi etme bulma dünyası başı gene sıkıştı dinsizin hakkından imansız gelirmiş,beter olsunlar dicem olacağını sanmam,karşılıklı bağrışmalar yaygaralar gürültüler aaa sonrası dağ fare doğurdu,birde üçüncü bir cılız ses yahudiden geliyor bazen oda tıs tıs başka bir şey yok
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