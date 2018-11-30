Trump'ın G20 temasları

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya ve Hindistan liderleriyle bir araya gelirken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de "kısaca selamlaştığı" bildirildi.

Arjantin'de başlayan G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Cumhurbaşkanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Trump ile Abe arasında ikili olarak başlayan ve daha sonra Modi'nin katılımıyla üçlü görüşme şeklinde devam eden temaslarda, Kuzey Kore konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı, liderler arasında ayrıca ikili ve bölgesel konuların konuşulduğu kaydedildi.

- Beyaz Saray'dan bin Selman açıklaması

Öte yandan, Amerikan medyasına Trump'ın, Suudi Veliaht Prens ile aynı karede ayaküstü konuştuğu görüntüler yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump ile Muhammed bin Selman'a atfen, "Liderler oturumunda nezaketen selamlaştılar ki Başkan Trump oraya katılan neredeyse tüm liderlerle aynı şeyi yaptı." ifadesini kullandı.

Abe ve Modi görüşmesinin sonunda Muhammed bin Selman ile ayaküstü görüşmesi sorulan Donald Trump da "Aramızda (herhangi bir konuya ilişkin) bir tartışma olmadı. Olabilirdi ama olmadı." yanıtını verdi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün başlayan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi yarın sona erecek.