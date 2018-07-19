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Trump'ın faiz isyanı! Ne zaman yukarı gitsek...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz kararlarına tepki gösterdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:07
Trump'ın faiz isyanı! Ne zaman yukarı gitsek...

ABD Başkanı Donald Trump, "(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum." ifadelerini kullandı.

FED'E TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, ABD'nin CNBC kanalına verdiği özel mülakatta, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarından mutlu olmadığını söyledi.

"(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim." diyen Donald Trump, buna rağmen Fed'e "en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları" konusunda izin verdiğini belirtti.

Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, kendisinin seçtiği ve 5 Şubat'ta Fed Başkanı olarak görevine başlayan Jerome Powell için ise "çok iyi bir insan" nitelendirmesi yaptı.
Sadece vatandaş iken dile getirdiği konuları Başkan olduktan sonra söylemeye devam ettiğini kaydeden Trump, "İnsanların ne dediklerini umursamıyorum, çünkü fikirlerim değişmedi." şeklinde konuştu.

"TRUMP'I GÖRMEZDEN GELİRDİM"

Eski Fed Dallas Şubesi Başkanı Richard Fisher ise CNBC'ye yaptığı açıklamada, Amerikan ekonomisinin en büyük özelliklerinden birinin Merkez Bankasının bağımsızlığı olduğunu ifade etti.

Fisher, "Ben Fed Başkanı Powell'ın yerinde olsam, Başkanı (Trump) görmezden gelerek işimi yapardım. Onun da bunu yapacağından eminim." şeklinde yorum yaptı.

Fed, Trump'ın göreve başladığı Ocak 2017'den bugüne kadar toplam 5 kez faiz artışı kararı aldı. Bu yıl 2 faiz artışı gerçekleştiren Fed'in, yıl sona ermeden 2 kez daha faizleri artırması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 23:07
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