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Trump'ın eski danışmanı suçlamaları reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturması kapsamında gözaltına alınan Roger Stone, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi

29 Ocak 2019 Salı 22:58
Trump'ın eski danışmanı suçlamaları reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturması kapsamında gözaltına alınan Roger Stone, savcılığın kendisine yönelttiği suçlamaları reddetti.

Trump'ın yakın arkadaşı ve danışmanı Stone, gözaltına alınmasının ardından Washington'da federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Rusya soruşturması kapsamında cuma günü sabah erken saatlerde gözaltına alınan ve 250 bin dolar kefaletle serbest kalan Stone, savcılığın kendisine yönelttiği 7 suçlamayı da reddetti.

Cuma günü yeni duruşmaya çıkacak olan Stone, "tanığı yalan ifade vermeye zorlamak, soruşturmaya engel olmak ve Kongre'de yalan ifade vermek" gibi suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanıyor. Stone'un, Rus bilgisayar korsanlarıyla veya Wikileaks ile iş birliği iddiasına yer verilmezken, savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürüyor.

- Rusya soruşturması sürüyor

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların ise kabul edilemez olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:58
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