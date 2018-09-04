Trump'ın eski başdanışmanı: Avrupa devrimin tam ortasında

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon, Avustralya kanalı ABC News’e röportaj verdi.

Röportajda Avrupa’nın popülist bir ulusal ayaklanmanın tam ortasında olduğunu ve küresel devrimin yakında Avustralya’ya geleceğini ifade eden Bannon, "Avustralya popülizmin yuvası ve popülist devrim için olgunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Bannon’ın bu yorumları son zamanlarda Avrupa’da aşırı sağcı popülist bir siyasi blok oluşturma çabalarıyla eş zamanlı olarak geldi. Avrupa'da aşırı sağı birleştirmek için “The Movement” isimli bir vakıf kuran Steve Bannon, Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini etkileyip, parlamentoda üçte birlik çoğunluğu sağlamayı hedefliyor.

"ÇİN İLE YÜZLEŞİLMEZSE KÖTÜ ŞEYLER OLACAK"

Çin ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bannon, Çin'in hiçbir kural tanımayan, totaliter bir rejim olduğunu söyledi.

Kendisini Çin ile ilgili görüşlerinde "şahin" olarak tanımlayan Bannon, "Çin, Batı ile ekonomik savaşta olan, totaliter bir rejim. Sürekli uluslararası hukuk ve kurallardan bahsediyorlar fakat hiçbir kurala uymayan kendileri. Eğer Çin ile yüzleşilmezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.