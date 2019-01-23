0553 313 94 23

Trump'ın eski avukatı "tehditler" nedeniyle Kongre'deki ifadesini erteledi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in avukatı Lanny Davis:- "Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin geçen hafta sonuna kadar devam eden tehditleri nedeniyle ve avukatlarının tavsiyesi üzerine, Cohen'in Kongre'de vereceği ifade ileri bir tarihe ertelenmiştir"

23 Ocak 2019 Çarşamba 23:37
Trump'ın eski avukatı "tehditler" nedeniyle Kongre'deki ifadesini erteledi iddiası

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de 7 Şubat'ta vermeyi planladığı ifadeyi, ailesine ve şahsına yönelik Trump cephesinden gelen tehditler nedeniyle ertelediği iddia edildi.

Cohen'in avukatı Lanny Davis, yaptığı yazılı açıklamada, "(Cohen'in) ailesine yönelik, Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin geçen hafta sonuna kadar devam eden tehditleri nedeniyle ve avukatlarının tavsiyesi üzerine, Cohen'in Kongre'de vereceği ifade ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Cohen'in, uygun bir zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne ifade vermeyi dört gözle beklediğini vurgulayan Davis, açıklamada "Şu anda Cohen'in, ailesini ve onların güvenliğini öncelik edindiği bir dönemdeyiz." ifadesine yer verdi.

Davis ayrıca, Cohen'in Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasına dahil olmasının da bu ertelemenin başka bir nedeni olduğunu belirtti.

- 3 yıl hapse mahkum edildi

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Mueller'ın ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Cohen, çarşamba günü 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen ABC kanalına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'a "körü körüne" bağlı olduğu için kendine kızdığını belirterek, "Gerçekten hiçbir şekilde sadakati hak etmeyen birine (Trump) sadakat gösterdim." diye konuştu.

Cohen'in, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 7 Şubat'ta Temsilciler Meclisinde ifade vermesi bekleniyordu. Cohen'in, 6 Mart'ta cezaevine girmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 23:37
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Michael Cohen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de silahlı saldırı!
    1. ABD'de silahlı saldırı!
    2. Trump'ın eski avukatı "tehditler"..
    3. Venezuela lideri Maduro ABD ile tüm..
    4. Trump ile Pelosi arasında mektup..
    5. "Amanvermez Avni" adlı oyunun galası..
    6. ABD'de silahlı saldırı
    7. Venezuela'dan flaş ABD kararı! Ülkeyi..
    8. Zonguldak'ta koyun, keçi vebası..
    9. "Türk dostlarımızın güvenlik..
    10. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD..
    11. Venezuela'da Guaido kendini devlet..
    12. ABD'deki köleliği anlatan ilk Arapça..
    13. İran'ın Gilan eyaletinde intihar..
    14. Sudanlı muhalifler Devlet Başkanı..
    15. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye..
    16. Erdoğan: Piçlerin yetiştirilmek..
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının..
    19. Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar..
    20. "Ankara için projeler hazırlıyoruz"
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!