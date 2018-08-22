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Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI ile anlaştı

Amerika başkanı seçiminde Trump'ın kampanya dönemine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:03
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI ile anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirildi.

New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 2016'daki ABD başkanlık yarışında Trump'ın kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi.

Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi.

Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim." dediği aktarıldı.

Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:03
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