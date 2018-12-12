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Trump'ın eski avukatı Cohen'e 3 yıl hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlar nedeniyle 36 ay hapse mahkum edildi- Cohen:- "Tekrar tekrar kendimi Trump'ın kirli eylemlerini örtbas etmek zorunda hissettim"

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:36
Trump'ın eski avukatı Cohen'e 3 yıl hapis cezası

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e, "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlardan 3 yıl hapis cezası verildi.

Cohen'in ceza duruşması bugün New York'taki federal mahkemede yerel saat ile 11.00' de (TSİ 19.00) başladı. Cohen duruşmaya karısı ve çocuklarıyla geldi.

ABD Başkanı Trump'ın kendisini "zayıf" olarak değerlendirmesine ilişkin Cohen, "Bu doğru fakat başka bir nedenle doğru. Çünkü tekrar tekrar kendimi Trump'ın kirli eylemlerini örtbas etmek zorunda hissettim." diye konuştu.

Hakim William Pauley, Cohen'e yöneltilen suçlamalara ilişkin, "bu suçların her biri ABD'ye karşı ciddi suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Pauley, Cohen'i hakkındaki suçlamalar nedeniyle 3 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Cohen'in 6 Mart 2019'da hapse girmesi kararlaştırıldı.

- 51 ila 63 ay hapsi istenmişti

New York federal mahkemesi savcılarının geçen hafta kamuoyuna açıkladıkları dava dosyasında, Cohen'in, Rusya soruşturması bağlamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve ekibi ile güçlü iş birliği yaptığına dikkat çekilmiş ancak yine de hakkındaki suçların ciddi olması dolayısıyla Cohen için 51 ila 63 ay hapis cezası istenmişti.

Söz konusu belgede Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için yasa dışı para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

- Suçlamaları kabul etmişti

Cohen, hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul etmiş ve sonraki aylarda Mueller'ın ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade vermişti.

Trump'ın, başkanlık seçimlerinden önce Rusya'da inşa etmeyi planladığı bir otelin 50 milyon dolar değerindeki teras katını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermeyi önerdiği iddia edilmiş, Cohen'in bu konuda ilgili kişilere aracılık ettiği ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:36
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