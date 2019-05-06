Trump’ın eski avukatı Cohen, federal hapishanede

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 yıl hapis cezası alan eski avukatı Michael Cohen, cezasını çekmek üzere federal hapishaneye gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen federal hapishaneye gitmeden önce gazetecilere açıklama yaptı. Cohen, “Aileme ve arkadaşlarıma döndüğümde, ülkenin yabancı düşmanlığı, adaletsizlik olmayan bir yer olacağını umuyorum. Hala söylenecek çok şey var ve gerçeği paylaşabileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Cohen, 2016 Başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump’la ilişki yaşadığını iddia eden 2 kadını susturmak için yasa dışı şekilde ödeme yaptığına ilişkin suçlamaları kabul etmişti. 52 yaşındaki Cohen, ayrıca Rusya’daki Trump Tower projesiyle ilgili Kongre üyelerine yalan söylediğini itiraf etmişti.

Trump’ın eski avukatı Cohen, daha önce başkanı için namlunun önüne atlamaya hazır olduğunu belirtmiş, ancak Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmasında itirafçı olmuştu.