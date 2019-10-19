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Zaharova'dan Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektuba yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektubun yazım biçimi bakımından diplomasi kitaplarına girecek cinsten olduğunu savundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:57
Zaharova'dan Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektuba yorum

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği ortaya çıkan mektup için Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan da yorum istendi.

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun sorusunu yanıtlayan Zaharova, dili bakımından tartışmalara neden olan skandal mektuba ilişkin olarak, “Bu mektup yazım biçimi, uluslararası diplomasi ya da uluslararası ilişkiler kitaplarına girecek. Ancak söz konusu biçim, Amerika Birleşik Devletleri’nin, onların siyasi sistemlerinin stili. Bu, onların partnerleriyle nasıl ilişki kurduklarının göstergesi” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 15:57
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. NTV

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