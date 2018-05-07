Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya kaldırdı!

Sivillerin silahlanması gerektiği yönündeki hastalıklı düşüncelerini anlatan Trump'ın sözleri ve hareketleri büyük tepki gördü. Florida ve Fransa'daki terör saldırılarını örnek gösteren Trump, insanların silahlı olması durumunda saldırıları önleyebileceklerini söyledi.



TRUMP'IN EL HAREKETİ VE SÖZLERİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI



Ulusal Silahlanma Kuruluşu'nda sivillerin silahlanması gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, "Eğer insanların silahları olsaydı Paris’deki terör saldırısı kolayca engellenebilirdi" dedi.

Teröristlerin sivilleri vurduğunu anlatırken eliyle silah hareketi yaparak, "Bam, bu tarafa geç, bam, bu tarafa geç..." diyen Trump'a önce kendi basınında ardından Fransa'dan tepki geldi.



PARİS'TEN VE ABD BASININDAN TRUMP'A TEPKİ



Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Fransa, Başkan Trump’ın 13 Kasım 2015 saldırılarıyla ilgili yorumlarını katı bir şekilde onaylamadığını ifade ediyor ve kurbanların anısına saygı duyulmasını istiyor" açıklamasını yaptı.

Paris'teki terör olayı ile birlikte şubat ayında ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleşen okul katliamına da değinen Trump, silah karşıtı kampanyaların yükselmesine cevap olarak silah lobisine destek verdiğini açıkladı.

Trump'ın sözleri ve tavrı ABD basınında "Skandal" olarak görüldü. ABD'nin birçok basın kaynağında yaptığı el işaretinin görüntüleri kullanıldı.