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Trump'ın ekibi İran'a karşı İsrailli şirketi kiralamış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin, İran'la nükleer anlaşmayı sabote etmek için İsrailli istihbarat şirketini kiraladığı ortaya çıktı.

06 Mayıs 2018 Pazar 17:11
Trump'ın ekibi İran'a karşı İsrailli şirketi kiralamış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarının, İran'la yapılan nükleer anlaşmasını sabote etmek üzere İsrailli bir istihbarat şirketini tuttuğu ve anlaşmaya yardımcı olan isimlere yönelik araştırma yaptırdığı ortaya çıktı.

Observer'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Ben Rhodes ve Obama'nın yardımcılarından Colin Kahl da hedefteki isimler arasında bulunuyor.

'KAHL, RHODES, BİDEN HEDEFTE'

Trump yönetiminin bu isimleri hedef alarak nükleer anlaşmasını prestijsiz hale getirmeye çalıştığı kaydediliyor.

Habere göre özel istihbarat şirketi, Rhodes, Kahl ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden gibi isimlerin kişisel ilişkilerini ve siyasi kariyerlerini inceleyerek onlara karşı deliller aramış. Rhodes, Kahl ve Biden'ın "İran dostu lobicilerle" bağları olup olmadığına ve anlaşmadan kişisel çıkar sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin delil bulunmaya çalışılmış.

ANLAŞMA YANLILARIYLA İLETİŞİME GEÇMİŞLER

İstihbarat şirketinden araştırmacıların, New York Times, MSNBC, the Atlantic, Vox ve Haaretz gibi basın kuruluşlarında anlaşma yanlısı isimlerle iletişim kurdukları aktarılıyor.

Bu isimlerle kurulan bağlarla, Kahl, Rhodes ve Biden'ın gazetecilere gizli bilgi verip vermediklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bildiriliyor.

'TRUMP VE NETANYAHU'YA İLİŞKİN SUÇLAMALAR VAR'

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, "Trump'ın ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmaya ilişkin isimleri küçük düşürmek için sıra dışı ve çaresizce çaba gösterdiğine ilişkin suçlamalar var" diye konuştu.

Straw, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için çaba göstermesiyle tanınıyor.

Trump ve Netanyahu'nun, farklı yöntemler kullanarak anlaşmayı sabote etmek için çalışmaya devam ettiği biliniyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 17:11
  1. Rhodes
  2. Kahl ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
  3. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw
  4. ABD ve İran

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