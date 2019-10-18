Ahmet Hakan: ABD'ye lisan-ı hal ile 'Hadi len' denildi

Barış Pınarı Harekâtı'nın 8. gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun durumuna ilişkin bir anlaşmaya vardı. Ancak bu anlaşma gerçekleşmeden bir gün önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı "diplomatik nezaketten yoksun" mektubu Twitter üzerinden sızdırıldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, içeriği ve üslubu bakımından eleştirilen o mektubu köşesine taşıdı.

"Çöp sepetine basket yapıldı"

Hakan "Mektup sızdıran derin Amerikan çakallarına verilecek en güzel cevap" başlığıyla kaleme aldığı yazısında "'Densizin mektubu okunmaz' denilerek... Çöp sepetine basket yapıldı. Mektupta istenenlerin tam tersi yapılarak... Lisan-ı hal ile 'Hadi len' dendi. General Mazlum’un tepesine çökülerek... 'Yerim senin generalini' mesajı verildi. 'Küt' diye harekât başlatılarak... 'Yaptırımlarını al da git' denmiş oldu." dedi.