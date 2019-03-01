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Trump'ın danışmanı Kushner, Katar Dışişleri Bakanı ile bölgesel meseleleri görüştü

01 Mart 2019 Cuma 18:59
Trump'ın danışmanı Kushner, Katar Dışişleri Bakanı ile bölgesel meseleleri görüştü

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, Kushner ile başta Filistin-İsrail barış görüşmeleri olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede ayrıca bölgesel meselelerle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kushner'e görüşmelerde Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik etti.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Beyaz Saray'da 20 Ocak 2017'de göreve başlayan Trump, damadı ve başdanışmanı Kushner'i İsrail ile Filistin arasındaki Orta Doğu barış müzakereleri sürecinde görevlendirmişti.

Filistin Yönetimi, geçen yıl ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Washington'ın barış sürecinde arabulucu olamayacağı açıklamasını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:59
  1. Filistin
  2. İsrail

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