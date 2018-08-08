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Trump’ın damadından Filistinliler için sinsi plan!

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve aynı zamanda danışmanı Kushner’in ele geçirilen maillerinde milyonlarca Filistinlinin anavatanına dönüşünü engellemeye yönelik sinsi planları ortaya çıktı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:09
Trump’ın damadından Filistinliler için sinsi plan!

Foreign Policy dergisi tarafından sızdırılan yazışmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'in Filistinlilere yönelik hain planı gün yüzüne çıktı. 

Kushner'in 6 milyona yakın Filistinliye mülteci statüsü veren Birleşmiş Milletler Ortadoğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu'nu (UNRWA) devredışı bırakmayı hedeflediği ortaya çıktı. Elektronik postalarında "UNRWA'nın dağıtılması için açık ve samimi bir çaba ortaya koymak önemli" ifadelerini kullanan Kushner'in böylelikle Filistinlilerin, 1948'den beri İsrail işgali altında bulunan topraklarına geri dönüşünü engellemeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, Kushner'in Ürdün'de kayıtlı 2 milyonu aşkın Filistinlinin 'mülteci' statüsünden çıkarılması için Amman yönetimine baskı yaptığı da aktarılıyor. ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' diye niteleyerek çalışmalarını sürdürdüğü plan doğrultusunda, Kushner'in Ortadoğu turunda da bu konuya odaklandığı ifade edildi. Kushner'in haziranda Ürdün'e gittiğinde, bu ülkedeki kayıtlı 2 milyon Filistinli mültecinin Ürdün'de yerleşik hale getirilmesi için baskı yaptığı ve mali yardım sözü verdiği kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Hannan Aşravi de Trump yönetiminin UNRWA'yı kaldırarak, bu örgütün işlerini Arap ülkelerine yıkmaya çalışan bir politika izlediğini doğruladı.

BİR UTANÇ SINIRI DAHA

İsrail ambargosu yüzünden 365 kilometrekarelik bir alanda 1.5 milyon kişinin adeta açık hava hapishanesi şartları altında yaşadığı Gazze'yi dünyadan soyutlamak için bir çalışma daha ilerliyor. İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze sınırına denizden duvar örme projesinin hızla devam ettiğini açıkladı. 200 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki duvarda 6 metre çit bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:09
  1. Jared Kushner
  2. ABD Başkanı Donald Trump

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