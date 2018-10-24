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Trump'ın damadı Kushner'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın Amerikan'ın çıkarlarını düşüneceğini söyledi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:54
Trump'ın damadı Kushner'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Kushner, "Suudi Arabistan önemli bir müttefik. Trump, ABD çıkarlarına odaklanmış durumda. Kaşıkçı konusunda gerçekler ortaya çıktığında Trump ve Pompeo atılacak adımlara karar verecek" ifadelerini kullandı.

Jared Kushner, Trump'ın Ortadoğu politikalarında aldığı etkin rol ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile olan yakın ilişkileriyle Beyaz Saray'da dikkat çeken bir isim.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:54
  1. İstanbul
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Jared Kushner
  4. Cemal Kaşıkçı

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