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Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyonlarca dolar "denizaşırı" yatırım aldığı iddiası

- ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in kurucusu olduğu ve hala hissesinin bulunduğu emlak şirketinin, 2017'den beri, isimleri bilinmeyen denizaşırı yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi

11 Haziran 2019 Salı 23:16
Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyonlarca dolar "denizaşırı" yatırım aldığı iddiası

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in kurucusu olduğu ve hala hissesinin bulunduğu emlak şirketinin iki yılda isimleri bilinmeyen denizaşırı (offshore) yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı ileri sürüldü.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın göreve başladığı 2017’den bu yana Beyaz Saray Danışmanı olarak görev yapan Kushner’in emlak şirketi Cadre'nin, denizaşırı yabancı kaynaklardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi.

Şirket bildirim raporlarına ve firmanın hesapları konusunda bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, söz konusu miktarın, şirketlerin gizli bilgilerini saklamasıyla ünlü vergi cenneti olarak bilinen Cayman Adaları’ndaki Goldman Sachs'a ait bir aracı kuruluş üzerinden aktarıldığı kaydedildi.

Haberde, paranın büyük kısmının Cayman Adaları’na, denizaşırı vergi cenneti olarak değerlendirilen bir diğer merkez olan İngiliz Virgin Adaları'ndan ulaştığı, belli miktarın da Suudi Arabistan'dan geldiği iddia edildi.

Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi olan Kushner’in, Suudi Arabistan yönetiminden Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi ve özellikle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Veliaht Prens'e yönelik desteği eleştirilere konu olmuştu.

Gazetenin görüşüne başvurduğu, Başkan George W. Bush yönetiminde etik konularından sorumlu hukuk müşaviri olarak görev yapan Richard Painter, Cadre’nin yabancı kaynaklar tarafından fonlanmasının rahatsız edici olduğunu belirterek, “Kushner -ve Trump'la- ilgili sorun sahip oldukları kurumsal varlıklar. Çoğu zaman bunlara kimlerin yatırım yaptığı ve bu yatırımcıların paralarını nereden ödünç aldıklarını kimse bilmiyor.” dedi.

Haberde, Kushner’in, kardeşi Jashua ve eski Goldman Sachs çalışanı arkadaşı Ryan Williams ile birlikte 2014’te kurduğu Cadre’nin yönetiminden, Beyaz Saray’a başdanışman olarak girdikten sonra ayrılarak hisselerini azalttığı, ancak 50 milyon dolara yakın değerindeki yüzde 25 hisseyi hala elinde tuttuğuna dikkat çekildi.

Kushner ailesine ait New York'taki binada hala faaliyet gösteren emlak şirketi Cadre’nin yatırımlarının varlık değerininin ise mart ayı sonunda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na verdiği son bildirime göre, 522 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Haberde, Kushner ve Trump’ın kızı eşi Ivanka’nın toplam servetlerinin de 235 milyon dolar ila 812 milyon dolar arasında olduğunun tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 23:16
  1. Cayman Adaları
  2. emlak şirketi Cadre
  3. Jared Kushner
  4. sınır ötesi (offshore) yabancı yatırımcılar

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