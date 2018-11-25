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Trump’ın damadından Suudi Arabistan’a gizli ziyaret!

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in geçen hafta Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

25 Kasım 2018 Pazar 09:26
Trump’ın damadından Suudi Arabistan’a gizli ziyaret!

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmiş.

Kushner'in bu yıl Suudi Arabistan'a üçüncü ziyareti, Beyaz Saray'ın Ortadoğudaki büyük güçleri İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelere dahil etme çabasının bir parçasıydı.

Kimlerle görüştüğü belli değil

Çarşamba günü başlayan ziyarete Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Jason Greenblatt eşlik ederken, yolculukta kiminle görüşme yaptığı açıklanmadı.

Beyaz Saray yetkililerinin Politico haber sitesine Kushner'ın Orta Doğu ziyareti hakkında verdiği mülakatta "Bu bölgesel görüşmeler Orta Doğuda önemli bir rol oynayacak olsa da, Cumhurbaşkanı barışın ancak ülkeler arası müzakere ile eçözülebileceğini ve ABD'nin bu hedefe doğru ilerlemek için taraflarla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini teyit ediyor" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:26
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