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Trump'ın yahudi damadı ile Prens Selman'ın yakın ilişkisi!

New York Times'ta Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Jared Kushner arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyan bir haber yer aldı. Gazetenin iddialarına göre Trump'ın Yahudi damadı Kushner, prens Selman ile çok sık resmi olmayan görüşmeler yaptı. Kushner ve Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından da görüşmeyi sürdürdü.

09 Aralık 2018 Pazar 06:46
Trump'ın yahudi damadı ile Prens Selman'ın yakın ilişkisi!

New York Times gazetesinin ulaştığı belgeler ve üst düzey yetkilere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yahudi damadı Jared Kushner, Trump göreve geldiği ilk aylardan beri Veliaht Prens  Muhammed bin Selman ile özel ve resmi olmayan görüşmeler yaptı.

Kushner, Selman ile telefonda görüştü

Bu durum, Amerikalı üst düzey bazı yetkililer arasında Kushner'in siyasi deneyimsizliğinin Suudilerce manipüle edilebileceği endişesi meydana getirdi.

Beyaz Saray'da yabancı liderlerle yapılan tüm görüşmelere Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerin katılması gerektiği yönünde tüm kısıtlamalara  rağmen Kushner, Selman ile görüşmeyi ve mesajlaşmayı sürdürdü ve Kushner ve  Selman mesajlarda ve telefon görüşmelerinde birbirlerine isimleriyle hitap etti.

Kushner ve Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından da görüşmeye devam etti.

Prens Selman'ın Beyaz Saray'daki savunucusu

Kaşıkçı cinayeti tüm dünyada büyük tepki çekmesine ve Amerikan Merkezi  İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens  Selman'ın verdiği sonucuna ulaşmasına rağmen, Kushner, Prens Muhammed'in Beyaz  Saray'daki en büyük savunucusu oldu. Kushner’in kriz yaşanan bir dönemde Prens  Muhammed’e verdiği destek ise Trump’ın Suudi Arabistan’ı en önemli uluslararası  müttefiklerinden biri olarak kucaklamasına yardımcı oldu.

Selman'a akıl verdi

Kaşıkçı cinayetinden sonra Kushner ve Veliaht Prens Selman'ın 10  Ekim'de sadece bir kez telefonda görüştüğü ve bu görüşmeye Ulusal Güvenlik  Danışmanı John Bolton'ın da katıldığı bilgisi verildi ancak ABD'li yetkililere  göre Kushner ve Selman gayriresmi bir şekilde görüşmeye devam etti. Kushner,  Selman'a fırtınayı dindirmesi ve daha fazla utanç verici eylemlerden kaçınması  yönünde tavsiyeler verdi.

Prens Selman'a rapor

Ancak Kushner ve Veliaht Prens arasındaki bağ kendi kendine oluşmadı.  New York Times'ın incelediği belge, e-posta ve mesajlara göre, bölgede kendi  gücünü ve politikalarını sağlama almak için ABD'nin desteğini kazanmaya çalışan  Selman ve danışmanları iki yıldan uzun bir süre boyunca Kushner ile ilişkileri  geliştirmeye çalıştı.

Trump'ın başkan seçilmesinden kısa bir süre sonra Selman'a yakın bir  heyet ABD'yi ziyaret etti ve dönüşte yeni yönetimdeki son derece önemli odak  noktasının Kushner olduğu yönünde Prens Muhammed'e bir rapor sundu.

Yüz milyarlarca dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan, Trump henüz başkanlık görevini devralmadan bile  kendisini Trump yönetiminin önemli bir müttefiki olarak konumlandırmaya çalıştı.  İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olmayı teklif  etmenin yanı sıra Suudiler, Amerikan silahları satın almak ve Amerikan  altyapısına yatırım yapmak için yüz milyarlarca dolarlık anlaşma teklif etti.

İki eski Beyaz Saray yetkilisine göre Kushner, Suudi Arabistan'da Kral  Selman bin Abdülaziz'den sonra tahta kimin geleceği ve ABD'nin bu süreci  etkileyip etkileyemeyeceğini de araştırdı ve bu durum Kushner'in henüz o zaman  tahtın varisi olacağı açıklanmayan Prens Selman'a yardım etmeye çalıştığı  endişesi yarattı.

Birleşik Arap Emirlikleri de Washington'da Trump yönetiminin ''gelecek  vadeden'' Prens Selman'a destek vermesi için çalışmalar yürüttü.

Trump'la öğle yemeği

Kushner, Prens Selman'a Beyaz Saray'da Trump ile resmi bir öğle yemeği de ayarladı.

Haberde görüşüne yer verilen Dışilişkiler Konseyi'nde uzman Martin  Indyk ise ikili arasındaki ilişkiyi, ''Jared Kushner ve Muhammed bin Selman  arasındaki ilişki Trump'ın sadece  Suudi Arabistan'a değil, bölgeye yönelik   politikasının temelini oluşturuyor.'' şeklinde tanımladı.

ABD'deki seçimlerden sonra Kasım 2016'da New York'a gelerek Kushner  ile görüşen Veliaht Prens Selman'ın yardımcıları, ziyaret sonrası İsrail-Filistin  sorunun Kushner'in önceliklerinden biri olduğunu belirten bir rapor sundu ve  Selman ve danışmaları Trump yönetimin desteğini kazanabilmek için Trump'ın seçim  vaatlerini yerine getirmeye destek verecek planlar hazırladı, göçmen ve  mültecilerin sıkı güvenlik önlemlerinden geçmesi için istihbarat ve bilgi  paylaşımı, aşırıcılıkla mücadele, yüksek düzeyli işbirliği ve Arap NATO'su  oluşturma gibi tekliflerde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 06:46
  1. Prens Selman
  2. Jared Kushner
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. ABD
  6. Donald Trump

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