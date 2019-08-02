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Trump’ın, Çin ürünlerine ek yüzde 10 vergi tehdidifinans piyasasını sarstı

ABD Başkanı Trump’ın gelecek aydan itibaren Çin mallarına 300 milyar dolarlık gümrük vergi artışına ilaveten yüzde 10 daha artış kararı alması iki ülke arasındaki ticaret savaşını kızıştırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:33
Trump’ın, Çin ürünlerine ek yüzde 10 vergi tehdidifinans piyasasını sarstı

ABD Başkanı Trump’ın gelecek aydan itibaren Çin mallarına 300 milyar dolarlık gümrük vergi artışına ilaveten yüzde 10 daha artış kararı alması iki ülke arasındaki ticaret savaşını kızıştırdı. Çin Trump’ın yüzde 10’luk gümrük vergi artışına misilleme tehdidinde bulunarak Çin’e şantaj yapılamayacağı uyarısında bulundu.



Trump’ın Çin mallarına yönelik olarak 1 Eylül’den itibaren yüzde 10 ek vergi uygulama kararı, küresel büyümesi etkileyen bir yıllık ticaret savaşından sonraki ateşkesi bir anda sonlandırarak tedarik zincirini altüst etmesiyle finans dünyası şaşkına uğradı.


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin’in Washington’ın baskısından dolayı bir santim bile eğilmeyeceğini söyledi. Hua, Pekin’de yaptığı basın toplantısında “Eğer Amerika bu vergileri uygulamaya koyarsa Çin kendisini ve temel çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacaktır" dedi.



Chunying: "Diğer prensip meselelerinde bir adım geri atmayız"


Hu Chunying, Çin’in ABD’in illüzyonlarına son vererek karşılıklı saygı ve eşitlik bazında müzakerelere geri dönmesini belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: "Biz hiçbir aşırı baskı, korkutma, şantaj kabul etmiyoruz. Diğer prensip meselelerinde bir adım geri atmayız".


Trump, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in çabucak bir ticari anlaşma yapmak için harekete geçmemesi halinde gümrük vergilerini daha da artırma tehdidinde bulundu.



Trump’tan Çinden gelecek bütün mallara ek vergi koyma tehdidi


Trump, ABD’nin baş ticari müzakerecisinin kendisine Şangay görüşmelerinde herhangi bir gelişme olmadığı rapor etmesinden sonra Çin’den ithal edilen neredeyse bütün mallara ek vergi koyma tehdidini attığı sosyal medya hesabından duyurdu. Trump daha sonra, ticari müzakerelerde herhangi bir gelişme sağlanmaması durumunda halen uyguladığı 250 milyar dolarlık ek ticaret anlaşmasına ilave olarak yüzde 25’in üzerinde vergi artışı yapabileceğini söyledi.


Çin Devlet Danışmanı Wang Yi Tayland’daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Toplantısında basına yaptığı açıklamada, "Gümrük vergi artışlarının ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarının çözülmesine yönelik yapıcı bir yol değildir" demişti.


Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Bangkok’da yaptığı açıklamada, "Trump Çin’in ticari konulardaki onlarca yıllık kötü davranışını düzletme kararı aldı" dedi.



Yatırımcılar yen, altın ve hükümet bonolarına hücum etti


Trump’ın açıklaması üzerine Aya ve Avrupa borsalarında sarsıntılar görüldü, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri yen, altın ve hükümet bonolarına hücum etti. ABD perakende dernekleri tüketici fiyatlarında yükselme öngörüsünde bulundu. Trump’a Çin ithal mallarına uygulanan gümrük vergisini eylül ayından itibaren ek olarak yüzde 5 yükseltme kararının finans piyasalarına nasıl etkisi olacak sorusu üzerine “Bu konuyla hiç ilgilenmiyorum” dedi.


Moody’s, ABD ve Çin ve Euro bölgesinde büyüme yavaşlamasının yaşandığı bir zamanda AB’nin Çin mallarına yeni gümrük vergisi uygulamasının küresel ekonomiye yeni bir yük bindirecektir yorumunda bulundu. Uzmanlar, Çin mallarına ek gümrük vergisi uygulamasının, ABD ekonomisini ticaret siyaseti risklerinden korumak için ABD’nin Merkez Bankasının yeni faiz indirimine zorlayabileceğini ileri sürdü.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:33
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