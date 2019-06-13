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Trump'ın "Balinalar Prensi ile görüşmesi" espri konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Galler Prensi (Prince of Wales) yerine Balinalar Prensi (Prince of Whales) yazdı- Twitter mesajlarındaki yazım ve dil bilgisi hatalarıyla bilinen Trump'a internet kullanıcıları espriyle karşılık verdi

13 Haziran 2019 Perşembe 20:58
Trump'ın "Balinalar Prensi ile görüşmesi" espri konusu oldu

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Galler Prensi (Prince of Wales) yerine Balinalar Prensi (Prince of Whales) yazması espri konusu oldu.

ABC kanalına verdiği özel bir mülakatta söylediği sözleri tartışılan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm, bu tek başına suç değildir." şeklindeki dünkü değerlendirmesini savunan Trump, "Ben her gün yabancı hükümetlerle görüşüyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi (Birleşik Krallık), Balinalar Prensi, İngiltere Başbakanı, İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Galler Prensi Charles için "Prince of Wales" demek isterken Balinalar Prensi anlamına gelen "Prince of Whales" yazması, mesajı okuyanları güldürdü. Twitter mesajlarındaki yazım ve dil bilgisi hatalarıyla bilinen Trump'a internet kullanıcıları da espriyle karşılık verdi.

ABD'li gazeteci Graeme Demianyk, bir balinayı at arabasına binmiş şekilde gösteren bir görseli paylaşarak, "Bugün görüntülenen Balinalar Prensi" diye yazdı.

Başka bir gazeteci Hazel Shearing de mesajında bir dalgıçla balinayı yan yana gösteren fotoğrafı ekleyerek, "Trump'ın Balinalar Prensi ile görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi." değerlendirmesine yer verdi.

Komedyen John Fugelsang ise "Lütfen Balinalar Prensi yazdığı için cehaletiyle dalga geçmeyi bırakıp, bize İngiltere Kraliçesinin Birleşik Krallıklı olduğunu öğreten düşünceli parantez işareti için teşekkür edebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

İnternette yüzlerce espri yapılırken, başta BBC olmak üzere İngiliz basını da hataya haberlerinde yer verdi.

Trump'ın daha sonra mesajını silip ifadenin doğrusunu yazdığı görüldü.



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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:58
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İngiltere

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