Trump'ın ambargosu ABD'yi vurdu! Kepenk kapatıyorlar

Güney Carolina’da Fairfield kasabasında bir fabrika vardı.

Şimdi yok.

Kepenk kapattı.

Sebebi Trump.

AMERİKA’DA FABRİKA KAPANDI, ONLARCA ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

ABD Başkanının Çin mallarına yönelik ek vergileri, Çin’in ucuz üretimini baltalamaktı.

Trump’ın o baltası dönüp dolaşıp Amerikalılara saplandı.

Fairfield’deki fabrikada Çin’den gelen elektronik ürünlerin montajı yapılıyordu.

Çin mallarına konulan ek vergilerle fabrika sahibi daha fazla dayanamadı.

İşletme iflas etti.

126 çalışanı işsiz kaldı.

Kasaba halkı şu an Trump’a fena halde öfkeli.

ABD’Lİ SENATÖR: “BU BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ”

Güney Carolina Senatörü Mike Fanning Trump’ın başlattığı ticaret savaşının Amerika’yı vuracağını söylüyor. Demokrat partili senatör Fairfield’de kapanan fabrika için “bu buzdağının görünen yüzü” ifadesini kullandı.

Amerika’nın da uluslararası piyasaların içerisinde yer aldığını hatırlattı.

Ve Amerikalıların da Trump’ın başlattığı bu girdapta boğulabileceklerini vurguladı.

Senatör Mike Fanning gibi düşünen Amerikalıların sayısı hiç de az değil.

Tam 1100 Amerikalı ekonomist Mayıs ayının başında ABD Kongresine bir mektup yazmıştı.

TRUMP TARİHİ UYARIYI DİNLEMEDİ

O tarihte Trump ticaret savaşını başlatmak üzereydi.

Trump’a göre koruyucu ekonomi politikalarıyla dünya genelinde dönen para Amerika’ya dönecekti.

Ancak bu durum tarihte bir ilk değildi.

Acı bir örneği daha vardı.

İşte o 1100 ekonomist, kongreye bunu hatırlattı.

1930 öncesi ABD yönetimi bugün Trump’ın yaptığının benzerini yapıp, dünya genelinde koruyucu ekonomi politikalarını tercih ediyordu.

O dönemde Amerikalı ekonomi uzmanları kongreyi bir mektupla uyarmıştı.

“Bu agresif politikadan vaz geçin yoksa bunun faturasını en ağır şekilde Amerikalılar öder” demişti.

ABD yönetimi ekonomistlerin ikaz mektubunu önemsemeyip, saldırgan politikayı sürdürünce, ABD’de büyük buhran dönemi başlamıştı.

ABD’DE “BÜYÜK BUHRAN” KORKUSU

İşte Mayıs ayında ABD Kongresine gönderilen mektup, 1930’daki mektubun aynısı.

1100 ekonomist yıllar önce meslektaşlarının yazdığı uyarı mektubunu, noktasına virgülüne dokunmadan ABD Kongresine iletti.

Mayıs ayında yapılan o uyarıya Trump aldırış etmedi ve gümrük savaşlarını başlattı.

Şimdi Amerikalı ekonomistler, büyük bunalım döneminin yeniden başlayıp, Amerikalıları vurabileceğini söylüyor.

Kaynak: Taha Dağlı / Haber 7