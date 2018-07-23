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Trump'ın ailesinden ayırdığı bebek, anne babasını tanıyamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük tepki çeken kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen Johan adlı 15 aylık Honduraslı bebek, 5 ay ayrı kaldığı anne-babasını tanıyamadı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
Trump'ın ailesinden ayırdığı bebek, anne babasını tanıyamadı

Anne Adalicia Montecinos, Teksas sınırındaki bir kampta tutulan çocuğuna kavuştuktan sonra "Johan da bizim çektiklerimizi çekti. Bizi ilk gördüğünde tanıyamadı ve ağlamaya başladı" dedi.

Kısa sürede Johan'ın kendilerine alıştığını belirten Montecinos, "Çocuğumun yürümesini göremedim. İlk doğumgününü kutlayamadım. Büyüyüşünü videodan izledim. Her annenin büyüyünce çocuklarına anlattığı anılardan mahrum kaldım" diye konuştu.

Johan'ın bu yılın başlarında bir mahkeme salonunda çekilen görüntüleri, Trump'ın "kaçak göçe sıfır hoşgörü" politikası çerçevesinde başlattığı çocukları ailelerinden alarak kamplara yerleştirme uygulamasına tepkileri artırmıştı.

Trump geçen ay bir kararnameyle, bazı siyasetçiler tarafından 'Nazi uygulamalarına benzetilen' politikasına son vermiş ve 2500 kadar çocuk ailelerine iade edilmeye başlanmıştı.

"BU KADAR ZALİM OLACAKLARINI DÜŞÜNMEDİM"

Johan'ın ABD'den sınır dışı edilen babası, 37 yaşındaki Rolando Antonio Bueso Castillo, "Bu kadar zalim olacaklarını düşünmemiştim" dedi.

Honduras'ta otobüs şöförlüğü yaparak günde 10 dolar kazanan Castillo, 5 ay önce Teksas'ta insan kaçakçılarına 6 bin dolar ödeyerek oğluyla birlikte ABD'ye girmeye çalıştı.

KİLİTLİ KAMYONDA 3 GÜN

Anne, birkaç ay sonra onlara katılmak umuduyla Meksika'da kalırken, baba ve oğlu, üç gün hiç dışarı çıkamadıkları ve tuvaletlerini bir kovaya yaptıkları konteyneri kilitli bir kamyonla ABD'ye girdi. Ancak kaçak göçmenlerle dolu kamyon, ABD sınır muhafızları tarafından durduruldu.

Annenin beş bebek tulumu, üç hırka, bir mavi-beyaz battaniye, losyon, pişik kremi, 50 bebek bezi, iki biberon ve hazır mamalarla yolcu ettiği Johan ve babası bir gözetim merkezine götürüldü.

Baba ve oğlu hücrelerinde bir yangın battaniyesiyle yerde uyudu.

Çocuğa üç gün sonra banyo yapma izni verildi.

Castillo, en kötü ihtimalle çocuğunun sınır dışı edileceğini düşünüyordu.

Ancak beşinci günde Johan, "sorgulama" için babasından alındı. Castillo bir daha oğlunu göremedi.

Daha önce ABD'ye dört kez girmeye çalışan Castillo Teksas sınırındaki başka bir gözetim merkezine gönderildi ve burada 22 gün tutulduktan sonra sınır dışı edildi.

Castillo'ya iki hafta sonra çocuğunun gönderileceği söylendi.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
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